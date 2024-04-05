05 апреля 2024

На федеральной трассе «Урал» под Миассом в выходные могут образоваться пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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На федеральной трассе введут ограничения из-за ремонта Фото:

Ввиду замены водопропускной трубы на участке 1790+356 км дороги «Москва—Челябинск» 6 и 7 апреля возможно затруднение движения. Автомобилистов предупреждают об ограничении скорости.

«На указанном участке трасса будет сужена с четырех до двух полос, ограничение скорости движения транспорта — до 50 км/ч. Реверсивное движение, перекрытия, иные ограничения вводиться не будут», — отмечают в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Автолюбителей просят учитывать эту информацию для поездок. Планируется, что ремонтные работы на данном участке федеральной трассы завершатся до 25 апреля. Ранее URA.RU сообщал, что последние десять километров федеральной дороги между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение до конца 2024 года.

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Ввиду замены водопропускной трубы на участке 1790+356 км дороги «Москва—Челябинск» 6 и 7 апреля возможно затруднение движения. Автомобилистов предупреждают об ограничении скорости. «На указанном участке трасса будет сужена с четырех до двух полос, ограничение скорости движения транспорта — до 50 км/ч. Реверсивное движение, перекрытия, иные ограничения вводиться не будут», — отмечают в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Автолюбителей просят учитывать эту информацию для поездок. Планируется, что ремонтные работы на данном участке федеральной трассы завершатся до 25 апреля. Ранее URA.RU сообщал, что последние десять километров федеральной дороги между Челябинском и Миассом будут переведены в четырехполосное исполнение до конца 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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