В екатеринбургском отделе полиции задержанного нашли мертвым

06 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Задержанного нашли мертвым в камере (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отделе полиции на улице Инженерной в Екатеринбурге обнаружили мертвым задержанного мужчину, который находился в розыске. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «4 апреля в 18:55 в дежурную часть ОП №13 УМВД по Екатеринбургу поступило сообщение об обнаружении в одном из специальных помещений для административно-задержанных, тело мужчины, 1992 года рождения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть», — сказал Горелых. Задержанный был местным жителем, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он был взят под стражу за управление автомобилем в состоянии опьянения. Более подробные и точные обстоятельства смерти гражданина устанавливаются в рамках начавшихся проверочных мероприятий. В Следственном комитете заявили: «По факту смерти мужчины организована проверка следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СКР области. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти». Опрашиваются полицейские, находившиеся на смене, истребованы должностные инструкции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отделе полиции на улице Инженерной в Екатеринбурге обнаружили мертвым задержанного мужчину, который находился в розыске. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «4 апреля в 18:55 в дежурную часть ОП №13 УМВД по Екатеринбургу поступило сообщение об обнаружении в одном из специальных помещений для административно-задержанных, тело мужчины, 1992 года рождения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть», — сказал Горелых. Задержанный был местным жителем, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он был взят под стражу за управление автомобилем в состоянии опьянения. Более подробные и точные обстоятельства смерти гражданина устанавливаются в рамках начавшихся проверочных мероприятий. В Следственном комитете заявили: «По факту смерти мужчины организована проверка следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СКР области. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти». Опрашиваются полицейские, находившиеся на смене, истребованы должностные инструкции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.