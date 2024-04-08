Челябинский актер Александр Робак рассказал о воспитании сына

Актер Робак: сын проводит время у компьютера столько, сколько читает за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, робак александр
Актер Робак назначает экранное время сыну в зависимости от того, сколько он читал Фото:

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста Челябинской области, рассказал о воспитании сына Степана. О том, сколько времени Робак разрешает проводить своему ребенку у компьютера, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«У нас такое правило: сколько он читает за неделю, столько минут он потом в выходные дни может проводить у экрана вообще: либо это игра, либо это мультфильм, либо какая-то передача. Читаешь по полчаса в день, к субботе у тебя накапливается два с половиной часа экранного времени. Хочешь четыре часа — больше читай», — сообщил Робак в шоу «УТРО.ТНТ».

В шоу актер также уточнил, что до сериала «Киберпапа» был далек от современной геймерской терминологии, но после съемок вполне может «затащить катку». В сериале Александр Робак снялся в главной роле вместе с актрисой Юлией Пересильд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Александр Робак, уроженец Златоуста Челябинской области, рассказал о воспитании сына Степана. О том, сколько времени Робак разрешает проводить своему ребенку у компьютера, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «У нас такое правило: сколько он читает за неделю, столько минут он потом в выходные дни может проводить у экрана вообще: либо это игра, либо это мультфильм, либо какая-то передача. Читаешь по полчаса в день, к субботе у тебя накапливается два с половиной часа экранного времени. Хочешь четыре часа — больше читай», — сообщил Робак в шоу «УТРО.ТНТ». В шоу актер также уточнил, что до сериала «Киберпапа» был далек от современной геймерской терминологии, но после съемок вполне может «затащить катку». В сериале Александр Робак снялся в главной роле вместе с актрисой Юлией Пересильд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...