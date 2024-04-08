Челябинский актер Александр Робак рассказал о воспитании сына

Актер Робак: сын проводит время у компьютера столько, сколько читает за неделю

08 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Актер Робак назначает экранное время сыну в зависимости от того, сколько он читал Фото: Илья Московец © URA.RU Актер Александр Робак, уроженец Златоуста Челябинской области, рассказал о воспитании сына Степана. О том, сколько времени Робак разрешает проводить своему ребенку у компьютера, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «У нас такое правило: сколько он читает за неделю, столько минут он потом в выходные дни может проводить у экрана вообще: либо это игра, либо это мультфильм, либо какая-то передача. Читаешь по полчаса в день, к субботе у тебя накапливается два с половиной часа экранного времени. Хочешь четыре часа — больше читай», — сообщил Робак в шоу «УТРО.ТНТ». В шоу актер также уточнил, что до сериала «Киберпапа» был далек от современной геймерской терминологии, но после съемок вполне может «затащить катку». В сериале Александр Робак снялся в главной роле вместе с актрисой Юлией Пересильд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Александр Робак, уроженец Златоуста Челябинской области, рассказал о воспитании сына Степана. О том, сколько времени Робак разрешает проводить своему ребенку у компьютера, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «У нас такое правило: сколько он читает за неделю, столько минут он потом в выходные дни может проводить у экрана вообще: либо это игра, либо это мультфильм, либо какая-то передача. Читаешь по полчаса в день, к субботе у тебя накапливается два с половиной часа экранного времени. Хочешь четыре часа — больше читай», — сообщил Робак в шоу «УТРО.ТНТ». В шоу актер также уточнил, что до сериала «Киберпапа» был далек от современной геймерской терминологии, но после съемок вполне может «затащить катку». В сериале Александр Робак снялся в главной роле вместе с актрисой Юлией Пересильд.