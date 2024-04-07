В ХМАО вынесли приговор мигранту, который незаконно жил в России 30 лет

08 апреля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Суд в ХМАО постановил депортировать мигранта, который незаконно жил в России 30 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Урайский городской суд постановил оштрафовать гражданина Узбекистана, который незаконно проживал на территории РФ 30 лет. Его также собираются выдворить из страны. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».



«Гражданин Республики Узбекистан подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 2 500 рублей с административным выдворением за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства», — говорится в сообщении. С 2003 года он проживал в России без национального паспорта, однако нарушение выявили лишь в 2024 году.



В суде правонарушитель признался, что не получал документов, разрешающих пребывание в России. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Сургуту.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. С начала года в округе на миграционный учет поставили более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Урайский городской суд постановил оштрафовать гражданина Узбекистана, который незаконно проживал на территории РФ 30 лет. Его также собираются выдворить из страны. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Гражданин Республики Узбекистан подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 2 500 рублей с административным выдворением за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства», — говорится в сообщении. С 2003 года он проживал в России без национального паспорта, однако нарушение выявили лишь в 2024 году. В суде правонарушитель признался, что не получал документов, разрешающих пребывание в России. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Сургуту. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. С начала года в округе на миграционный учет поставили более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства.