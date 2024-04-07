07 апреля 2024

В ХМАО вынесли приговор мигранту, который незаконно жил в России 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Суд в ХМАО постановил депортировать мигранта, который незаконно жил в России 30 лет Фото:

Урайский городской суд постановил оштрафовать гражданина Узбекистана, который незаконно проживал на территории РФ 30 лет. Его также собираются выдворить из страны. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«Гражданин Республики Узбекистан подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 2 500 рублей с административным выдворением за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства», — говорится в сообщении. С 2003 года он проживал в России без национального паспорта, однако нарушение выявили лишь в 2024 году.

В суде правонарушитель признался, что не получал документов, разрешающих пребывание в России. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Сургуту.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. С начала года в округе на миграционный учет поставили более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства.

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Урайский городской суд постановил оштрафовать гражданина Узбекистана, который незаконно проживал на территории РФ 30 лет. Его также собираются выдворить из страны. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Гражданин Республики Узбекистан подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 2 500 рублей с административным выдворением за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства», — говорится в сообщении. С 2003 года он проживал в России без национального паспорта, однако нарушение выявили лишь в 2024 году. В суде правонарушитель признался, что не получал документов, разрешающих пребывание в России. Сейчас он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Сургуту. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за два месяца 2024 года решением судов были депортированы 156 нелегальных мигрантов. С начала года в округе на миграционный учет поставили более 21 тысячи иностранцев и лиц без гражданства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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