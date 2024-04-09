Владельцы «Таганского ряда» лишились разрешения на рынок в Екатеринбурге

09 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Площадь рынка составляет 1494,2 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 5 апреля подписал постановление о прекращении действия разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка, который находится на улице Халтурина, 69. Объект принадлежит ООО «РЕНДЕР» (владелец «Таганского Ряда» Анатолий Никифоров). Документ опубликован на сайте администрации. «Прекратить действие разрешения от 6 сентября 2017 года № 3 на право организации розничного сельскохозяйственного рынка площадью 1494,2 квадратных метров по адресу: улица Халтурина, строение 69, выданного Обществу с ограниченной ответственностью „РЕНДЕР“» — следует из постановления. Постановление о продлении срока действия разрешения утратило силу. Отмечается, что инициатором прекращения разрешения стал сам «РЕНДЕР». Дальнейшая судьба рынка неизвестна. Документ вступил в силу с 5 апреля. Проконтролирует исполнение постановления замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 5 апреля подписал постановление о прекращении действия разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка, который находится на улице Халтурина, 69. Объект принадлежит ООО «РЕНДЕР» (владелец «Таганского Ряда» Анатолий Никифоров). Документ опубликован на сайте администрации. «Прекратить действие разрешения от 6 сентября 2017 года № 3 на право организации розничного сельскохозяйственного рынка площадью 1494,2 квадратных метров по адресу: улица Халтурина, строение 69, выданного Обществу с ограниченной ответственностью „РЕНДЕР“» — следует из постановления. Постановление о продлении срока действия разрешения утратило силу. Отмечается, что инициатором прекращения разрешения стал сам «РЕНДЕР». Дальнейшая судьба рынка неизвестна. Документ вступил в силу с 5 апреля. Проконтролирует исполнение постановления замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.