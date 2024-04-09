На СВО погиб житель Пермского края, награжденный Орденом Мужества

Прощание с бойцом состоится 10 апреля
В зоне специальной военной операции погиб житель Краснокамского городского округа (Пермский край) Георгия Белянкина. Об этом рассказали в администрации Краснокамского округа.
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Белянкин Георгий Геннадьевич. Был награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении.
Церемония прощания состоится 10 апреля. Она пройдет в ДК Гознак.
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