09 апреля 2024

На СВО погиб житель Пермского края, награжденный Орденом Мужества

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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Прощание с бойцом состоится 10 апреля Фото:

В зоне специальной военной операции погиб житель Краснокамского городского округа (Пермский край) Георгия Белянкина. Об этом рассказали в администрации Краснокамского округа.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Белянкин Георгий Геннадьевич. Был награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении.

Церемония прощания состоится 10 апреля. Она пройдет в ДК Гознак.

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В зоне специальной военной операции погиб житель Краснокамского городского округа (Пермский край) Георгия Белянкина. Об этом рассказали в администрации Краснокамского округа. «При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Белянкин Георгий Геннадьевич. Был награжден Орденом Мужества посмертно», — сказано в сообщении. Церемония прощания состоится 10 апреля. Она пройдет в ДК Гознак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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