Названа дата прощания со свердловским певцом Кунгуровым, покончившим с собой в Москве

Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят в Заречном (Свердловская область) 13 апреля. Информация опубликована на официальной странице администрации города во «ВКонтакте».
«Прощание с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым состоится 13 апреля в 12.00 в Храме Покрова Божией Матери. Евгений Викторович ушел из жизни 8 апреля 2024 года. Помним…» — сказано в сообщении. Как говорилось ранее, певец родился на Урале. Его родители живут в Заречном.
Евгений Кунгуров совершил суицид в Москве, где жил последнее время и занимался творчеством. Широкому зрителю его имя стало известно после шоу «Голос», там артист дошел до финала. Мужчина был дважды женат, у него двое детей. СМИ писали, что причиной трагического поступка могла послужить психическая болезнь артиста.
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