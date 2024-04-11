Названа дата прощания со свердловским певцом Кунгуровым, покончившим с собой в Москве

Певца Евгения Кунгурова похоронят в городе Заречном 13 апреля

11 апреля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Для семьи и поклонников уход артиста из жизни стал большой трагедией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят в Заречном (Свердловская область) 13 апреля. Информация опубликована на официальной странице администрации города во «ВКонтакте». «Прощание с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым состоится 13 апреля в 12.00 в Храме Покрова Божией Матери. Евгений Викторович ушел из жизни 8 апреля 2024 года. Помним…» — сказано в сообщении. Как говорилось ранее, певец родился на Урале. Его родители живут в Заречном. Евгений Кунгуров совершил суицид в Москве, где жил последнее время и занимался творчеством. Широкому зрителю его имя стало известно после шоу «Голос», там артист дошел до финала. Мужчина был дважды женат, у него двое детей. СМИ писали, что причиной трагического поступка могла послужить психическая болезнь артиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят в Заречном (Свердловская область) 13 апреля. Информация опубликована на официальной странице администрации города во «ВКонтакте». «Прощание с заслуженным артистом России Евгением Кунгуровым состоится 13 апреля в 12.00 в Храме Покрова Божией Матери. Евгений Викторович ушел из жизни 8 апреля 2024 года. Помним…» — сказано в сообщении. Как говорилось ранее, певец родился на Урале. Его родители живут в Заречном. Евгений Кунгуров совершил суицид в Москве, где жил последнее время и занимался творчеством. Широкому зрителю его имя стало известно после шоу «Голос», там артист дошел до финала. Мужчина был дважды женат, у него двое детей. СМИ писали, что причиной трагического поступка могла послужить психическая болезнь артиста.