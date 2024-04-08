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03:32
В учебных заведениях России начнут готовить нянь
03:27
Курганские власти раскрыли, сколько человек перебрались в ПВРы из-за наводнения
03:22
Писатель Архипов анонсировал новую серию книг «Тюменский детектив»
В Москве нашли тело оперного певца: что известно об Евгении Кунгурове
03:07
Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы
03:00
Сын экс-владельца ЧЭМК подал жалобу на решение суда о взыскании 105 млрд рублей
02:37
Из Иваново в Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России. Видео
Как пройдет отставка правительства Мишустина: в этом составе кабмину осталось работать меньше месяца
02:31
В НАТО высказались о войне с Россией
02:07
Курганские власти начали принимать заявки на компенсацию от пострадавших в паводок
02:04
Глава города ЯНАО рассказал, как белгородские дети провели «Вороний день». Видео
Главное о спецоперации к вечеру 8 апреля: МИД России обвинил Украину в ядерном терроре
02:04
В ЕС договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины
1
02:01
Тренер «Трактора» рассказал, кого не хватало на льду против «Локомотива»
01:50
Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест
У жителей Орска лопнуло терпение: как прошел митинг на главной площади города
01:41
В ЯНАО пройдет фестиваль моды. Скрин
01:38
Отец свердловского певца Кунгурова отреагировал на информацию о смерти сына
01:31
В Кургане резко увеличивают число пунктов временного размещения из-за наводнения
Путин призвал привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров: главные поручения
01:12
Маск отверг заявления о фейковой активности России в соцсети X
01:08
Полное солнечное затмение 8 апреля 2024: самые яркие кадры
00:48
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка бандой в Березниках
В Смоленской области рухнул автомобильный мост: главное к этому часу
00:35
Медики эвакуируют в Москву пострадавших при обрушении моста в Вязьме
1
00:34
Губернатор Анохин: после обрушения моста в Вязьме создадут новый проект
00:31
Партнеры Абрамовича вышли из «Азбуки вкуса»
1
Какие районы Орска затопило водой. Карта
00:24
Курганцев предупредили о риске затопления водозаборных сооружений
6
00:18
Участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве
15
00:15
В Орске члены семей, пострадавших от паводка, получат по 100 тысяч рублей
Рыба в России подешевеет
00:13
В Екатеринбурге произошла страшная авария «лоб в лоб»
00:10
К участнику проекта «Голос» отправились спасатели после угроз покончить с собой
08 апреля 2024
23:45
В отрезанное паводком село Курганской области доставляют продукты по воде. Фото
1
Россия нацелилась на расширение экспорта
23:40
Три «Ласточки» задержали из-за ЧП на путепроводе в Смоленской области
23:38
В одном из судов Екатеринбурга нет туалетов для подсудимых
23:33
Мэр Орска высказался о дальнейшей судьбе разрушенной дамбы
2
Депутат Рябцева: предупреждение о прорыве дамбы в Орске не довели до губернатора
23:32
В Казахстане из-за паводков вскрылись 14 могильников с сибирской язвой
1
23:21
Welt: Запад ждет катастрофа, если НАТО не введет войска на Украину
4
22:58
В Белозерский округ под Курганом прибыла спецтехника МЧС
«Сима-ленд» организовал крупнейший шахматный праздник в России
22:54
Суд продлил арест режиссеру из-за спектакля, оправдывающего терроризм
3
22:52
В закон об адвокатской деятельности и адвокатуре внесут комплексные поправки
22:50
Губернатор Тюменской области вошел в состав комиссии по ликвидации паводков
Оренбургская область готовится к пику паводка: главное к этому часу, видео
22:32
В челябинском поселке на реке прорвало плотину
22:30
Губернатор Шумков вошел в состав правительственной комиссии по борьбе с паводком
22:20
Путин передал активы сельхозкомпании «Агротерры» в управление Росимущества
2
Путин поручил создать Всероссийский родительский комитет: главные заявления
22:19
Челябинский губернатор вошел в состав федеральной комиссии по борьбе с паводками
1
22:11
Экс-президента Украины высмеяли за грандиозные планы в годы правления
22:08
ВС РФ уничтожили «Искандером» цех по производству БПЛА в Запорожье. Видео
2
ВС РФ уничтожила РСЗО, которая обстреливала жителей Белгородской области: карта СВО 8 апреля
21:32
Город ХМАО рискует лишиться единственной аптеки, где производят лекарства
1
21:24
Челябинский «Трактор» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина
1
21:20
Тюменская область закупит лекарство для смертельно больных детей
В Оренбургской области затоплено свыше 10 тысяч домов: главное о паводке к утру 8 апреля
21:06
Крупная онлайн-площадка запустила сервис для путешествий
1
21:05
Задержаны еще двое фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
4
21:03
Синоптик спрогнозировал превышение воды в свердловских реках на метр выше нормы
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС: реакция МАГАТЭ и попытка оправдаться ГУР Украины
20:55
Свердловский экс-полицейский боролся с коллегой на коленях у силовиков
20:51
Жители ЯНАО против муниципальных реформ, а парламентарии хотят блокировать слияние районов
1
20:48
Жители Сургута застряли в очередях перед концертом Басты
1
Как ночью выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления домов. Фоторепортаж
20:48
Новый глава УМВД Сургута прошел боевое крещение раскрытием заказного убийства. Инсайд
3
20:48
Компания пермского миллиардера проиграла суд о взыскании необоснованного обогащения
20:46
Губернатор ХМАО Комарова импортозаместила свою лыжную экипировку. Фото
1
URA.RU стало лауреатом премии RUTUBE после блокировки youtube-канала. Фото, видео
20:45
Жительница Златоуста с болезнью Паркинсона станцевала в Петербурге. Фото, видео
20:44
ГИБДД раскрыла детали аварии грузовика и автобуса с 35 пассажирами в Екатеринбурге. Фото
20:39
В Екатеринбурге пассажирки автобуса сломали челюсть и нос в ДТП с грузовиком
20:39
Курганский завод предоставит два вездехода для МЧС на период паводка. Инсайд
20:32
Путин придумал, как замотивировать россиян заниматься спортом
14
20:27
Суть скандала с Дягилевской гимназией и школой №21 в Перми
20:24
Путин поручил организовать масштабное мероприятие с участием иностранных блогеров
20:18
На челябинском пруду под лед провалился ребенок
20:15
На пермском стратегическом заводе пустуют десятки рабочих мест
1
20:09
Все школы Кургана перевели на дистант
4
20:04
Жителей микрорайона Шевелевка в Кургане предупредили о возможной эвакуации. Видео
10
20:02
Покинувшие из-за паводка дома жители Орска будут получать по 10 тысяч в месяц
4
20:01
Один человек погиб при обрушении моста в Смоленской области
2
20:01
В уральской транспортной полиции острый дефицит людей, проблему решают в Москве
1
19:53
В ХМАО оценили угрозу весеннего паводка
19:51
МИД: Украина встала на путь ядерного террора
2
19:49
Глава ЯНАО распорядился обеспечить безопасность в майские праздники
19:48
В Москве задержана банда за выдачу липовых сертификатов мигрантам
6
19:48
В Пермском крае школьники лишились возможности участвовать в олимпиаде из-за чиновников
19:44
В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп
19:44
В Екатеринбурге перекроют пять улиц ради мусульман
3
19:35
Водителей, двигающихся по федеральным трассам, попросили объезжать Курганскую область
2
19:31
СК закрыл дело, угрожавшее вице-мэру Екатеринбурга
1
19:30
Кишечная инфекция одолела жителей затопленного Орска
4
19:30
В Смоленской области рухнул мост. Фото
14
19:26
Курганцы закладывают Кировский мост мешками с песком. Видео
2
19:25
Жителей тюменского района призвали готовиться к паводку
2
19:21
Губернатор ЯНАО обещает чистую воду жителям Лабытнанги
19:20
Курганцы массово получают сообщения в чатах о дистанте в школах
1
19:18
Губернатор Текслер анонсировал в Челябинске День бокса
19:14
Курганцы не могут оперативно выполнить просьбу губернатора в связи с наступающим наводнением. Видео
19:11
В Свердловской области подростки избили сироту из-за длинных волос. Фото, видео
3
19:09
Жители затопленного Орска скандируют «Путин, помоги!» на главной площади города. Видео
2
19:04
СК назвал причину смерти братьев, найденных в овощной яме в Каменске-Уральском
19:01
Разъяренные орчане окружили администрацию города. Фото, видео
31
18:57
На Ямале закрыли группы детсада в связи с острой кишечной инфекцией
18:53
Трупы братьев нашли в овощной яме в Каменске-Уральском. Фото
2
18:51
В пермском поселке открыли новую школу
18:49
Центр Кургана рискует быть затопленным из-за наводнения
4
18:49
Пермское ГУ МЧС раскрыло территории, которым грозит затопление в период паводка
18:48
Челябинцы стали массово скупать квартиры для сдачи в аренду. Скрин
18:45
В ХМАО полиция поймала на взятке высокопоставленного силовика
2
18:40
Суд оставил под арестом курганца, супруга которого просила помощи в шоу НТВ
18:38
В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в ходе СВО
1
18:37
В челябинскую школу, где педагог тайно снимала видео в туалете, приехала полиция
10
18:37
В Курганской области ввели режим ЧС из-за рекордного наводнения
1
18:37
Федеральному министру устроили экскурсию по танковому конвейеру УВЗ
18:35
В Зеленском увидели сходство с Пиноккио
18:33
Железобетонный мост в Оренбуржье смыло течением
2
18:31
Мэрия Екатеринбурга отреагировала на случай с учителем, таскавшим ребенка по классу. Видео
2
18:28
Раскрыта зависимость одиноких женщин
6
18:24
РЖД окажет поддержку пострадавшим курганским железнодорожникам
18:18
Как в Кургане за 4 дня изменился уровень воды в Тоболе. Инфографика
5
18:14
Жители Ноябрьска требуют проверить детское стихотворение из учебника
8
18:11
На Мальдивах акула напала на российского туриста
12
18:11
В ХМАО вынесли приговор мигранту, который незаконно жил в России 30 лет
5
18:11
Сколько денег получит пермяк, ставший лотерейным миллионером
18:11
Россиян пугают слухом о мошенниках, заманивающих женщин плачущими детьми
18:11
Орчане высмеяли версию эксперта по прорыву дамбы из-за грызунов
9
18:09
По поручению замгенпрокурора РФ в Челябинске ликвидировали незаконную свалку
18:07
Мэр Кухарук рассказал о готовности Тюмени к весеннему паводку
1
17:59
«Аэрофлот» разрешил переоформлять билеты на рейсы в Орск и Оренбург
17:59
Стало известно, когда перезапустят многострадальный ТЦ в центре Екатеринбурга
17:59
Мэрия Челябинска разрешила достроить 16-этажную высотку в центре города. Фото
1
17:58
В Кургане повторно включат сирены с призывом к эвакуации. Видео
2
17:58
В ЯНАО родители больных детей не могут припарковаться из-за коммунальщиков. Фото
1
17:57
Ямал отправит спасателей и технику в Оренбургскую область
17:51
В Тюменской области закрыли мосты из-за паводка
17:51
В центре Екатеринбурга река вышла из берегов. Фото
1
17:50
Обнаружен виновный в прорыве дамбы в Орске. Видео
50
17:49
Киллеру, убившему бизнесмена на глазах у семьи в ХМАО, избрали меру пресечения
17:48
Уральские металлурги выпустили первую партию инновационных колес для ж/д вагонов
1
17:48
Курганский молокозавод эвакуирует ферму. Видео
2
17:44
В работе владельца погибших в челябинском селе лошадей нашли пять нарушений
1
17:44
В центре Екатеринбурга на три месяца перекроют улицу
17:43
В ЯНАО сотрудники МЧС готовятся к весенним паводкам
17:41
Бренд realme запустил фотоконкурс в честь выхода новой серии смартфонов
17:39
Минкультуры Пермского края раскрыло самых богатых руководителей театров
2
17:35
Более 100 курганцев эвакуировались в пункты временного размещения. Видео
17:30
Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России
111
17:30
Экс-главе УКС Кургана Чудакову вынесли приговор за нарушения при строительстве
2
17:26
СК получил значимые данные о связи украинских спецслужб с терактом в «Крокусе»
3
17:26
Тюменская прокуратура организовала «горячую линию» по паводку
17:23
В ЯНАО прощаются с почетным гражданином, летчиком Васильевым. Фото
1
17:22
Челябинский актер Александр Робак рассказал о воспитании сына
1
17:21
В ЯНАО федеральная ювелирная сеть уволила жену участника СВО
1
17:21
В Свердловской области семь паводковых угроз, у власти есть план
17:16
Какое наказание ждет курганцев за отказ эвакуироваться
5
17:13
Следком заинтересовался бездействием частной пожарной части «Крокуса»
4
17:11
«Жертва» вытаскивает из уральской колонии педофила, получившего огромный срок
1
17:10
ВС РФ уничтожили дрон-камикадзе ВСУ вблизи Запорожской АЭС
17:10
В Златоусте бойцы СВО научились делать чашки на гончарном круге. Фото
17:08
В Свердловской области отключат телевидение
1
17:06
Форум по воспитанию в Челябинске привлек 500 участников
17:02
В челябинском селе жителей возмутил массовый мор лошадей
2
17:01
Российский триколор станет обязательным для автомобилистов
9
16:59
В ЯНАО за наезд на подростка наказали сбежавшего с места ДТП водителя
16:59
Путину рассказали о большом разочаровании рыбаков из-за отпущенной рыбы
14
16:56
В соцсетях расходится слух об оплате услуг ЖКХ государством
4
16:52
Полиция ХМАО раскрыла детали операции по поимке киллера, убившего бизнесмена на глазах у семьи. Видео
2
16:51
Власти предупредили о резком повышении уровня воды в тюменских реках
16:49
В Копейске приступили к возведению футбольного стадиона. Фото
16:46
В России предрекли резкое падение производства отечественных авто
30
16:43
Мишустин по поручению Путина создал комиссию для ликвидации последствий паводков
16:41
Генпрокурор Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО
16:41
В Кургане закрыли движение транспорта по улице Гагарина
4
16:39
В Екатеринбурге больше, чем на полтора года перекроют улицу
1
16:38
Житель Курганской области утонул, переходя по мосту закрытому на период паводка
2
16:37
Львова-Белова назвала число детей-сирот, оставшихся после теракта в «Крокусе»
2
16:36
Аэропорт Нижневартовска прокомментировал слухи о своем закрытии
3
16:36
Губернатор Моор ввел режим ЧС по паводку. Видео
1
16:36
МЧС предупредило жителей Пермского края о начале половодья на Камском водохранилище
16:35
В Екатеринбурге учитель, таскавшая ребенка по классу, попала на аллею легенд. Фото
4
16:34
Путину рассказали о самой популярной рыбе среди россиян
14
16:31
В третьем муниципалитете Курганской области ввели режим ЧС
16:31
Вице-мэр Екатеринбурга готовится к жизни на две страны после отставки
12
16:29
Из-за паводка курганские автобусы изменили маршруты
2
16:27
Визит Охлобыстина в ЯНАО доверили профессиональному организатору
16:26
В Копейске пока не знают, кто придет на замену мэру
2
16:26
Организаторы назвали даты пермского фестиваля Red Fest
16:21
Жителей Ишима призвали покинуть СНТ из-за весеннего паводка
16:14
Челябинка пыталась передать наркотики сыну в колонию в финиках. Фото
3
16:14
Пермский край помог четырем воинским частям, чьи бойцы участвуют в спецоперации
16:12
Вице-губернатор Сергей Шаль покинул правительство Челябинской области
8
16:11
Силовики задержали заказчика убийства бизнесмена в Сургуте
16:09
Спасатели из ХМАО отправились бороться с паводками в Кургане
16:07
Российских военных в зоне СВО снабдили бесшумными автоматами АМБ-17
3
16:06
В Челябинской области начались выплаты пострадавшим от паводка. Фото, видео
16:06
В ГД раскрыли главную ошибку Запада в деле о теракте в «Крокусе»
1
16:05
Отделения судебных приставов эвакуируют в двух округах Курганской области
1
16:01
Управделами мэрии Кургана увольняется спустя три месяца работы. Инсайд
11
16:01
Возле Звериноголовского срочно отсыпают дорогу. Фото
5
15:56
В Кунгуре жители живут в домах, затопленных фекальными стоками. Фото
1
15:51
Руководитель управкомпании Кургана скрыл от налоговой 47 миллионов
11
15:50
Арестован еще один высокопоставленный сотрудник пермского ГУФСИН
1
15:49
Министр здравоохранения Пермского края раскрыла причины злоупотребления алкоголем
6
15:47
В Челябинской области пошел снег. Видео
15:44
На Западе предупредили ВСУ о новом смертоносном оружии России
1
15:44
Тюменский охранник устроил в своей квартире наркопритон
1
15:42
В Екатеринбурге запретят жарить шашлыки и ходить в лес
4
15:41
В мэрии Перми отреагировали на скандал с «уплотнением» Дягилевской гимназии
16
15:37
Депутаты думы района ЯНАО планируют блокировать слияние муниципалитетов. Инсайд
6
15:33
В ЯНАО из-за метели закрыли основные зимники
15:31
Власти Екатеринбурга подтвердили отставку вице-мэра Сибирцевой
2
15:30
Курганцев спасатели выносят на руках из подтопляемых территорий. Видео
1
15:25
В ЯНАО слишком ревнивая женщина зарезала соперницу
15:24
В жилом доме Екатеринбурга произошел пожар, есть пострадавший
1
15:17
В Челябинской области из-за паводка на контроле находятся 11 районов: главное о ЧС
15:15
Челябинскую область 9 и 10 апреля накроет мокрый снег. Скрин
15:14
В Челябинской области девушки в свадебных платьях закрыли горнолыжный сезон. Фото
1
15:13
Песков рассказал о проблемах, возникших между Россией и Турцией
3
15:13
Челябинцы стали вдвое чаще предлагать коттеджи для аренды. Скрин
15:09
В Тюмень придет опасная погода
15:08
Войска РФ уничтожили группу вертолетчиков Mad Ducks, летавших в Мариуполь
14
15:08
«Уральский Халк» Штырков возвращается в ММА спустя полтора года бокса. Фото
2
15:04
Шоссе Тюнина в Кургане частично перекрывали. Видео
8
15:04
В ХМАО поймали мужчину, убившего бизнесмена на глазах у семьи
2
15:01
Блогер Меллстрой в ночном клубе Москвы разбросал в толпу 7 млн рублей
34
15:00
В России уравняли в правах добровольцев Росгвардии и Минобороны РФ
5
14:58
Полиция ХМАО назвала число мигрантов, которых депортировали в 2024 году
3
14:58
В ЯНАО спасатели отрабатывают навыки десантирования без парашютов
14:56
Глава Минобрнауки РФ Фальков прилетел в Нижний Тагил по поручению Путина. Видео
14:54
Телеканал «Россия 1» взломали сторонники Украины. Видео
6
14:53
Мэр Оренбурга заявил, что ситуация с паводком становится все хуже и хуже
14:52
Украинские СМИ распространяют слух о мобилизации мигрантов в России
8
14:45
Курганцы из зон затопления грузят вещи для эвакуации. Видео
3
14:43
Правительство изменит жизнь на Дальнем Востоке к лучшему
6
14:42
Власти опровергли риск затопления микрорайонов в Тюмени
14:41
Минобороны: военные инженеры приехали в Орск для оказания помощи при паводках
1
14:38
В Пермском крае начинают строить самый крупный за последние 10 лет газовый объект
6
14:37
Почта выпустила штемпель, посвященный ХК «Трактор»
1
14:35
Сбербанк наградил челябинских бизнесменов
14:34
УрФУ поможет студентам, пострадавшим от паводков
14:33
112: появился новый подозреваемый в деле о расстреле полицейских в Подмосковье
1
14:30
В Курганской области ждут главу МЧС Куренкова. Инсайд
6
14:27
На уличных экранах в Челябинске будут показывать запуски космических ракет. Фото
14:26
Полный список населенных пунктов Курганской области, где эвакуируют жителей
11
14:22
Губернатор Махонин вручил награды семьям героев СВО
14:16
Песков отреагировал на создание военного союза Японии и США
7
14:15
Кремль: Путин ведет напряженную работу из-за паводков
5
14:15
Песков раскрыл, поедет ли Путин смотреть на разрушения от паводка
1
14:15
Песков: Украина пытается уйти от ответственности за атаку по ЗАЭС
11
14:15
Песков: военная база ФРГ в Литве усугубит напряженность с Россией
3
14:14
В Екатеринбурге учитель таскала малыша по классу. Видео
7
14:12
В Пермском крае благодаря лотерее появился четвертый за месяц миллионер
14:11
В курганском медучреждении из-за паводка эвакуируют пациентов и персонал. Фото
1
14:06
Набиуллина: ключевая ставка может снизиться во второй половине 2024 года
2
14:05
В Пермском крае взлетели цены на посуточную аренду жилья
14:03
ФСО подтвердила успех Куйвашева на выборах
6
14:01
FT: РФ отрезает крупные промышленные города Украины от электричества
2
14:00
Со строительного рынка на шоссе Тюнина в Кургане вывозят материалы. Видео
2
13:59
Видео с норкой, ворующей крупную щуку, опубликовали в паблике ЯНАО
2
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В Тюменской области закрыли мост через Тобол из-за приближения паводка
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В ХМАО произошел пожар в молодежном центре
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Свердловские спасатели отправились в Курганскую область бороться с паводком. Фото
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Полпред Якушев из-за наводнения приехал в Курганскую область. Фото
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Обвиняемый в убийстве прокурора ХМАО потребовал отвода судьи и гособвинителя
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В Перми подорожал исторический особняк с рестораном итальянской кухни
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Челябинец расстрелял таксиста из-за спора во время поездки
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13:42
Путин заслушал доклады губернаторов Шумкова и Моора о паводке в регионах
13:37
В Златоусте садоводов призвали готовиться к эвакуации
13:33
Челябинский шоумен Стас Ярушин вживую спел на блогерской премии «Феникс». Видео
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13:33
В Салехарде рейсовый автобус загорелся при перевозке пассажиров. Видео
13:32
Жители ЯНАО написали петицию против создания нового округа
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13:31
Житель Пермского края, прошедший горячие точки, погиб в ходе спецоперации
13:29
В Челябинской области будут судить женщину, чей внук погиб на пожаре
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13:28
Путин поручил создать специальную комиссию по паводкам
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13:28
В городе ЯНАО разрушается крыльцо аварийного дома. Фото
13:23
Школа в Большом Чаусово готова принять эвакуированных из-за наводнения курганцев. Видео
13:23
В МЧС РФ рассказали, когда удастся устранить последствия паводка в Оренбуржье
13:21
Челябинке, протаранившей 10 автомобилей в жилом дворе, присудили 30 тысяч штрафа
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13:17
Правительство выделит дополнительные 5 млрд рублей на развитие АПК
13:17
Студенты военного центра КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Видео
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13:16
Жителей Новотроицка начали эвакуировать из-за перелива воды через дамбу
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13:16
Мэр Екатеринбурга отправит 20 тонн помощи в затопленный Орск
13:13
Плавающие транспортеры из Челябинской области помогут эвакуировать курганцев. Фото, видео
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Губернатор Махонин рассказал о работе пермских спасателей в затопленном Орске
13:10
Сын Домогарова опроверг новость о разваливающемся позвоночнике отца
13:08
Челябинку задержали по подозрению в убийстве мужа
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В Югре прошел уникальный забег на лыжах из вторсырья
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13:06
В ХМАО школьников будут кормить чипсами в столовой
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Министерство территориальной безопасности составило для пермяков свой гороскоп
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В Тюменской области модернизируют систему оповещения при ЧС
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В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку спустя неделю поисков
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Набиуллина: Россия почти полностью перешла на отечественный аналог SWIFT
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ЯНАО возглавил рейтинг самых ответственных заемщиков
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В Кургане замгенпрокурора Зайцев помог запустить школьный автобус
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В Курганской области с начала паводка эвакуировали более полутысячи граждан
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Власти РФ субсидируют программы аренды жилья на Дальнем Востоке на 87 млрд рублей
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Трамп расстроился, что в США мало мигрантов из «хороших» стран
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В Самарской области во время эвакуации перевернулась лодка с детьми
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В Курганской области объявили сбор гуманитарной помощи. Список
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К начальнику полиции Екатеринбурга, подавшему в отставку, пришел новый зам
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«АвтоВАЗ» вернул производство Lada Granta на автомате
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Правительство направит 450 млрд рублей на уникальное оборудование «мегасайнс»
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Пенсионерка полгода поставляла поддельное масло в школы и больницы Екатеринбурга
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В Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС для эвакуации граждан. Видео
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Путин дал поручения Мишустину и Текслеру после поездки в Челябинскую область
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Курганцы обсуждают возможный рост цен на такси из-за наводнения
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Неизвестные две ночи кидали коктейли Молотова в посольство РФ в Вильнюсе
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Власти ЯНАО намерены купить разборный мост на случай ЧП
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