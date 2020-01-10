09 января 2020
08 января 2020

Челябинский экс-министр, отсидевший за коррупцию, проиграл суд на десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тесленко Виталий. Суд. Челябинск., тесленко виталий
Судебные победы Виталия Тесленко прервала прокуратураФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение Ленинского суда Челябинска, снизившего штраф осужденному за взятку экс-министру здравоохранения региона Виталию Тесленко с 60 млн до 10 млн рублей, отменено. Такое решение принял 10 января Челябинский областной суд.

«Суд рассмотрел апелляцию прокуратуры Ленинского района Челябинска на вердикт нижестоящей инстанции. Постановление Ленинского райсуда отменено», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.

Тесленко, возглавлявшего челябинский минздрав, задержали 31 октября 2012 года в собственном коттедже, изъяв крупную сумму наличными. Одновременно были задержаны находившиеся с министром главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев и замглавврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун. По версии силовиков, они получали взятки с госконтрактов. До суда дошли дела Тесленко и Шуховцева, последнего позже освободили из-за тяжелого заболевания.

Суд установил, что Тесленко получил 70 млн рублей взяток при заключении контрактов по закупкам медоборудования и отправил экс-министра на семь лет в колонию строгого режима. При этом Тесленко должен был выплатить 300 млн рублей штрафа.

В 2017 году Тексленко вышел по УДО, перечислив в бюджет около 10 млн рублей. Благодаря усилиям адвокатов, оставшаяся сумма уменьшилась до 60 млн рублей. В ноябре защита Тесленко добилась очередного успеха: Ленинский суд снизил оставшийся штраф до 10 млн рублей, приняв во внимание малолетнего ребенка и инвалидность экс-министра. Однако с этим не согласилась уже районная прокуратура, оспорив вердикт в облсуде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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