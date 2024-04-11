Свердловская бизнесвумен поставляла поддельное мясо в дома престарелых

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Акция молодогвардейцев у Театра Драмы по отмене алко-тонизирующих напитков. Екатеринбург, печень говяжья
Производителю мяса вынесли предостережение Фото:

Свердловский производитель ООО «Премиум» (директор Алевтина Глухих) поставлял поддельное мясо в дома престарелых и инвалидов. В одном из таких в Тверской области специалисты Роспотребнадзора выявили говяжью печень, в которую добавляли мясо свиньи, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Говяжья печень ООО „Премиум“ поставлена в „Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в учреждении были отобраны пробы продукции и отправлены на исследования на показатели качества и безопасности в Тверской филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“. По результатам лабораторных исследований установлено, что в печени говяжьей обнаружен геном свиньи», — следует из сообщения.

Сотрудники Роспотребнадзора вынесли предостережение предприятию и организовали проверку продукции. Отмечается, что в адрес «Премиума» не первый раз поступают обвинения о нарушениях.

В Екатеринбурге вывели на чистую воду 62-летнюю женщину, которая полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. Из-за чего 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей.

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Свердловский производитель ООО «Премиум» (директор Алевтина Глухих) поставлял поддельное мясо в дома престарелых и инвалидов. В одном из таких в Тверской области специалисты Роспотребнадзора выявили говяжью печень, в которую добавляли мясо свиньи, рассказали в пресс-службе ведомства. «Говяжья печень ООО „Премиум“ поставлена в „Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в учреждении были отобраны пробы продукции и отправлены на исследования на показатели качества и безопасности в Тверской филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“. По результатам лабораторных исследований установлено, что в печени говяжьей обнаружен геном свиньи», — следует из сообщения. Сотрудники Роспотребнадзора вынесли предостережение предприятию и организовали проверку продукции. Отмечается, что в адрес «Премиума» не первый раз поступают обвинения о нарушениях. В Екатеринбурге вывели на чистую воду 62-летнюю женщину, которая полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. Из-за чего 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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