Свердловская бизнесвумен поставляла поддельное мясо в дома престарелых

11 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Производителю мяса вынесли предостережение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский производитель ООО «Премиум» (директор Алевтина Глухих) поставлял поддельное мясо в дома престарелых и инвалидов. В одном из таких в Тверской области специалисты Роспотребнадзора выявили говяжью печень, в которую добавляли мясо свиньи, рассказали в пресс-службе ведомства. «Говяжья печень ООО „Премиум“ поставлена в „Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в учреждении были отобраны пробы продукции и отправлены на исследования на показатели качества и безопасности в Тверской филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“. По результатам лабораторных исследований установлено, что в печени говяжьей обнаружен геном свиньи», — следует из сообщения. Сотрудники Роспотребнадзора вынесли предостережение предприятию и организовали проверку продукции. Отмечается, что в адрес «Премиума» не первый раз поступают обвинения о нарушениях. В Екатеринбурге вывели на чистую воду 62-летнюю женщину, которая полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. Из-за чего 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский производитель ООО «Премиум» (директор Алевтина Глухих) поставлял поддельное мясо в дома престарелых и инвалидов. В одном из таких в Тверской области специалисты Роспотребнадзора выявили говяжью печень, в которую добавляли мясо свиньи, рассказали в пресс-службе ведомства. «Говяжья печень ООО „Премиум“ поставлена в „Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в учреждении были отобраны пробы продукции и отправлены на исследования на показатели качества и безопасности в Тверской филиал ФГБУ „ВНИИЗЖ“. По результатам лабораторных исследований установлено, что в печени говяжьей обнаружен геном свиньи», — следует из сообщения. Сотрудники Роспотребнадзора вынесли предостережение предприятию и организовали проверку продукции. Отмечается, что в адрес «Премиума» не первый раз поступают обвинения о нарушениях. В Екатеринбурге вывели на чистую воду 62-летнюю женщину, которая полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. Из-за чего 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей.