07 апреля 2024

Пенсионерка полгода поставляла поддельное масло в школы и больницы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Из-за действий предпринимательницы пострадали 34 учреждения Фото:

В Екатеринбурге 62-летняя женщина полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. В итоге 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«В период с ноября 2022 года по апрель 2023 года обвиняемая поставляла фальсифицированное масло в государственные и муниципальные учреждения образования и здравоохранения, сопровождая его документами, содержащими недостоверные сведения о качестве продукции», — сказано в сообщении. Пенсионерка направляла заявки на участие в торгах, предлагая самую низкую цену.

Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 62-летняя женщина полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. В итоге 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «В период с ноября 2022 года по апрель 2023 года обвиняемая поставляла фальсифицированное масло в государственные и муниципальные учреждения образования и здравоохранения, сопровождая его документами, содержащими недостоверные сведения о качестве продукции», — сказано в сообщении. Пенсионерка направляла заявки на участие в торгах, предлагая самую низкую цену. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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