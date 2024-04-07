Пенсионерка полгода поставляла поддельное масло в школы и больницы Екатеринбурга

08 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Из-за действий предпринимательницы пострадали 34 учреждения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 62-летняя женщина полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. В итоге 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «В период с ноября 2022 года по апрель 2023 года обвиняемая поставляла фальсифицированное масло в государственные и муниципальные учреждения образования и здравоохранения, сопровождая его документами, содержащими недостоверные сведения о качестве продукции», — сказано в сообщении. Пенсионерка направляла заявки на участие в торгах, предлагая самую низкую цену. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 62-летняя женщина полгода выигрывала аукционы на закупку масла в школы и больницы, отправляя туда поддельный продукт. В итоге 34 учреждения понесли ущерб на пять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «В период с ноября 2022 года по апрель 2023 года обвиняемая поставляла фальсифицированное масло в государственные и муниципальные учреждения образования и здравоохранения, сопровождая его документами, содержащими недостоверные сведения о качестве продукции», — сказано в сообщении. Пенсионерка направляла заявки на участие в торгах, предлагая самую низкую цену. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.