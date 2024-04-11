В Пермском крае гинеколога обвинили в смерти пациентки

11 апреля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Врач подобрала не правильный препарат (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае врача акушера-гинеколога поликлиники деревни Кондратово обвинили в смерти пациентки. По версии следствия, женщина погибла из-за неправильного подбора врачом анестезии, рассказали в прокуратуре. Кроме того, выполняемые медиком манипуляции можно было проводить только в условиях стационара. «Врач выполняла пациентке врачебные манипуляции в амбулаторных условиях, при наличии показаний выполнять данные действия только условиях пребывания в стационаре. При этом, медработник проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, заменив его дозировку и плотность», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Гинекологу вменили ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае врача акушера-гинеколога поликлиники деревни Кондратово обвинили в смерти пациентки. По версии следствия, женщина погибла из-за неправильного подбора врачом анестезии, рассказали в прокуратуре. Кроме того, выполняемые медиком манипуляции можно было проводить только в условиях стационара. «Врач выполняла пациентке врачебные манипуляции в амбулаторных условиях, при наличии показаний выполнять данные действия только условиях пребывания в стационаре. При этом, медработник проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, заменив его дозировку и плотность», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Гинекологу вменили ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд.