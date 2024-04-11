В Пермском крае гинеколога обвинили в смерти пациентки

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Врач подобрала не правильный препарат (архивное фото) Фото:

В Пермском крае врача акушера-гинеколога поликлиники деревни Кондратово обвинили в смерти пациентки. По версии следствия, женщина погибла из-за неправильного подбора врачом анестезии, рассказали в прокуратуре. Кроме того, выполняемые медиком манипуляции можно было проводить только в условиях стационара.

«Врач выполняла пациентке врачебные манипуляции в амбулаторных условиях, при наличии показаний выполнять данные действия только условиях пребывания в стационаре. При этом, медработник проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, заменив его дозировку и плотность», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Гинекологу вменили ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд.

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В Пермском крае врача акушера-гинеколога поликлиники деревни Кондратово обвинили в смерти пациентки. По версии следствия, женщина погибла из-за неправильного подбора врачом анестезии, рассказали в прокуратуре. Кроме того, выполняемые медиком манипуляции можно было проводить только в условиях стационара. «Врач выполняла пациентке врачебные манипуляции в амбулаторных условиях, при наличии показаний выполнять данные действия только условиях пребывания в стационаре. При этом, медработник проявила небрежность при введении и подборе обезболивающего лекарственного препарата во время операции, заменив его дозировку и плотность», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Гинекологу вменили ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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