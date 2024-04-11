11 апреля 2024

В Перми загорелась крыша жилой многоэтажки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле дома по адресу улица Шейнкмана, 19. Екатеринбург, пожар в доме, пожарная лестница
Пожарные ликвидировали горение в кратчайшие сроки (фото, видео) Фото:

В Перми произошел пожар на крыше многоэтажного дома, расположенного на улице Чердынской. Жители разных районов города в соцсетях пишут, что видели большой столб черного дыма. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, размещенной в Telegram, произошло горение рубероида. Сейчас горение ликвидировано.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская. Происходило горение рубероида на кровле. Горение ликвидировано на площади 10 кв метров», — информирует ведомство. По словам председателя ТСЖ, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. «На крыше работали рабочие, они могли газовыми горелками поджечь рубероид из-за нарушений правил безопасности», — передает корреспондент URA.RU слова мужчины с места событий.

Ранее в Перми произошел пожар на девятом этаже многоэтажного жилого дома. Более ста человек, проживавших в доме, смогли самостоятельно эвакуироваться и здания.

На крыше дома загорелся рубероид
На крыше дома загорелся рубероид

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В Перми произошел пожар на крыше многоэтажного дома, расположенного на улице Чердынской. Жители разных районов города в соцсетях пишут, что видели большой столб черного дыма. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, размещенной в Telegram, произошло горение рубероида. Сейчас горение ликвидировано. «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская. Происходило горение рубероида на кровле. Горение ликвидировано на площади 10 кв метров», — информирует ведомство. По словам председателя ТСЖ, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. «На крыше работали рабочие, они могли газовыми горелками поджечь рубероид из-за нарушений правил безопасности», — передает корреспондент URA.RU слова мужчины с места событий. Ранее в Перми произошел пожар на девятом этаже многоэтажного жилого дома. Более ста человек, проживавших в доме, смогли самостоятельно эвакуироваться и здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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