В Перми загорелась крыша жилой многоэтажки. Фото, видео

12 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали горение в кратчайшие сроки (фото, видео) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми произошел пожар на крыше многоэтажного дома, расположенного на улице Чердынской. Жители разных районов города в соцсетях пишут, что видели большой столб черного дыма. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, размещенной в Telegram, произошло горение рубероида. Сейчас горение ликвидировано. «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская. Происходило горение рубероида на кровле. Горение ликвидировано на площади 10 кв метров», — информирует ведомство. По словам председателя ТСЖ, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. «На крыше работали рабочие, они могли газовыми горелками поджечь рубероид из-за нарушений правил безопасности», — передает корреспондент URA.RU слова мужчины с места событий. Ранее в Перми произошел пожар на девятом этаже многоэтажного жилого дома. Более ста человек, проживавших в доме, смогли самостоятельно эвакуироваться и здания. На крыше дома загорелся рубероид «Пермь ЧП и ДТП, новости», Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми произошел пожар на крыше многоэтажного дома, расположенного на улице Чердынской. Жители разных районов города в соцсетях пишут, что видели большой столб черного дыма. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, размещенной в Telegram, произошло горение рубероида. Сейчас горение ликвидировано. «Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская. Происходило горение рубероида на кровле. Горение ликвидировано на площади 10 кв метров», — информирует ведомство. По словам председателя ТСЖ, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. «На крыше работали рабочие, они могли газовыми горелками поджечь рубероид из-за нарушений правил безопасности», — передает корреспондент URA.RU слова мужчины с места событий. Ранее в Перми произошел пожар на девятом этаже многоэтажного жилого дома. Более ста человек, проживавших в доме, смогли самостоятельно эвакуироваться и здания.