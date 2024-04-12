Коммунальная авария остановила работу школы Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Школа № 15 в Златоусте (Челябинская область) прервала занятия как минимум на неделю, до 15 апреля. Причина в коммунальной аварии с канализацией, подтверждает информация на сайте школы.

«В связи с городской коммунальной аварией занятия 9 апреля переносятся на дистанционный режим. В связи с продолжением работ по ликвидации причин и последствий городской коммунальной аварии 13 (субботу) и 15 (понедельник) апреля МАОУ СОШ № 15 очные занятия не возобновляет. Обучение будет организовано в дистанционной и других неочных формах», — сообщается на сайте образовательного учреждения.

Источники URA.RU сообщают, что авария произошла 9 апреля. В этот день мэр Максим Пекарский ушел в отпуск, а начальник управления образования Антон Туманов не смог решить вопрос ликвидации последствий аварии. Инцидент школьники ощутили, почувствовав запах во время нахождения на экзаменах.

В плачевном состоянии находятся коммуникации других школ. В частности, несколько раз были аварии с холодной водой на территории школы № 4. Учебное заведение находится недалеко от школы № 15.

Оба учебных заведения расположены в районе машзавода. Выпускницей школы № 15 является олимпийская чемпионка по биатлону 1994 года Наталья Снытина.

В пресс-службе мэрии сообщили, что авария произошла не на территории школы, а на городских сетях. Также в пресс-службе добавили, что готовят комментарий по ситуации.

Занятия в очном режиме в школе не проводятся с 9 и как минимум до 15 апреля Фото? скрин с сайта школы № 15 Златоуста