12 апреля 2024

Очевидцы рассказали, как в Екатеринбурге умер мальчик

Очевидцы смерти мальчика в Екатеринбурге услышали сильный хлопок
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme. Екатеринбург, медицина, реанимация, скорая помошь
Скорая быстро забрала тело мальчика Фото:

В Екатеринбурге 10-летний мальчик, чье тело было найдено на улице Энтузиастов, якобы упал с 18-го этажа. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, они услышали сильный хлопок.

«Мы были там с друзьями, зашли в магазин на пять минут. Ребенок выпал с 18-го этажа, сидел там с тетей или бабушкой, так и не поняли. Первым пришел отец и закричал на женщину, которая следила за мальчиком, а позже пришла мать», — рассказали очевидцы изданию E1.RU.

Другие очевидцы рассказали, что проходили под окнами этого дома, гуляя с собакой. «Прошли буквально десять метров от этого места и услышали сильный хлопок. Обернулись и увидели тело. Это ужас, соболезнования родителям», — сказала екатеринбурженка.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал мальчик. По неподтвержденной информации, у ребенка было психическое заболевание. Родители ребенка рассказывали, что он лечился в диспансере и имел проблемы с учебой. Мама мальчика несколько часов просидела рядом с его трупом, пока ее не оттащили в сторону.

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В Екатеринбурге 10-летний мальчик, чье тело было найдено на улице Энтузиастов, якобы упал с 18-го этажа. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, они услышали сильный хлопок. «Мы были там с друзьями, зашли в магазин на пять минут. Ребенок выпал с 18-го этажа, сидел там с тетей или бабушкой, так и не поняли. Первым пришел отец и закричал на женщину, которая следила за мальчиком, а позже пришла мать», — рассказали очевидцы изданию E1.RU. Другие очевидцы рассказали, что проходили под окнами этого дома, гуляя с собакой. «Прошли буквально десять метров от этого места и услышали сильный хлопок. Обернулись и увидели тело. Это ужас, соболезнования родителям», — сказала екатеринбурженка. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал мальчик. По неподтвержденной информации, у ребенка было психическое заболевание. Родители ребенка рассказывали, что он лечился в диспансере и имел проблемы с учебой. Мама мальчика несколько часов просидела рядом с его трупом, пока ее не оттащили в сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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