Очевидцы рассказали, как в Екатеринбурге умер мальчик

В Екатеринбурге 10-летний мальчик, чье тело было найдено на улице Энтузиастов, якобы упал с 18-го этажа. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, они услышали сильный хлопок.
«Мы были там с друзьями, зашли в магазин на пять минут. Ребенок выпал с 18-го этажа, сидел там с тетей или бабушкой, так и не поняли. Первым пришел отец и закричал на женщину, которая следила за мальчиком, а позже пришла мать», — рассказали очевидцы изданию E1.RU.
Другие очевидцы рассказали, что проходили под окнами этого дома, гуляя с собакой. «Прошли буквально десять метров от этого места и услышали сильный хлопок. Обернулись и увидели тело. Это ужас, соболезнования родителям», — сказала екатеринбурженка.
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал мальчик. По неподтвержденной информации, у ребенка было психическое заболевание. Родители ребенка рассказывали, что он лечился в диспансере и имел проблемы с учебой. Мама мальчика несколько часов просидела рядом с его трупом, пока ее не оттащили в сторону.
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