Свердловский фильм победил на международном кинофестивале

14 апреля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Международный кинофестиваль прошел в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU Короткометражный фильм «Шавка» Светланы Ахмадишиной и Полины Ишхановой из Среднеуральска занял первое место на международном кинофестивале Short Shot Fest в Москве. Об этом рассказала режиссер. «Не скрою, очень волновалась во время мероприятия. Но рядом была команда, люди, с которыми тепло и спокойно: оператор-постановщик Полина Ишханова, оператор Леонид Соловьев, художник по костюмам Мария Зубкова. Наша прекрасная актриса Дарья Горшкова впервые увидела фильм только на фестивале. Мы получили теплые отзывы аудитории, ответили на вопросы, рассказали о планах. Теперь официально „Шавка“ начала свой путь. Спасибо всему, что происходит с нашим фильмом. Я очень рада, что он откликается и становится заметным», — приводит слова режиссера проекта «Областная газета». Короткометражка снят в жанре социальной драмы и рассчитана на все возраста. По итогам голосования лента набрала 61% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Короткометражный фильм «Шавка» Светланы Ахмадишиной и Полины Ишхановой из Среднеуральска занял первое место на международном кинофестивале Short Shot Fest в Москве. Об этом рассказала режиссер. «Не скрою, очень волновалась во время мероприятия. Но рядом была команда, люди, с которыми тепло и спокойно: оператор-постановщик Полина Ишханова, оператор Леонид Соловьев, художник по костюмам Мария Зубкова. Наша прекрасная актриса Дарья Горшкова впервые увидела фильм только на фестивале. Мы получили теплые отзывы аудитории, ответили на вопросы, рассказали о планах. Теперь официально „Шавка“ начала свой путь. Спасибо всему, что происходит с нашим фильмом. Я очень рада, что он откликается и становится заметным», — приводит слова режиссера проекта «Областная газета». Короткометражка снят в жанре социальной драмы и рассчитана на все возраста. По итогам голосования лента набрала 61% голосов.