У застройщиков ХМАО появился новый способ обойти конкурентов

Застройщики ХМАО смогут повысить конкурентоспособность за счет ТИМ

Строители смогут быстрее внедрять в производство цифровые технологии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Застройщики ХМАО смогут быстрее внедрять в производство технологии информмоделирования (ТИМ) за счет новой методики расчета затрат на их использование, которую разработали в России. Строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан рассказал URA.RU, что механизм может положительно сказаться на конкурентоспособности компаний.

«Новая методика действительно создает условия для более быстрого внедрения ТИМ. Точный расчет затрат по готовой методике позволит застройщикам оптимизировать бюджет и более эффективно распределять ресурсы, так как компании будут иметь более четкое представление о своих финансовых возможностях. Внедрение ТИМ может повысить общую эффективность работы югорских застройщиков, что положительно скажется на их конкурентоспособности», — рассуждает эксперт.

Методику расчета затрат на использование ТИМ утвердил Минстрой РФ. Предполагается, что механизм позволит застройщикам гибко рассчитывать расходы, учитывая параметры своей организации. «Сами по себе технологии информационного моделирования позволяют автоматизировать многие процессы, что ускоряет работу и снижает вероятность ошибок. Но несмотря на очевидные преимущества, нельзя исключать и некоторые нюансы. Не все югорские застройщики могут иметь достаточно квалифицированных специалистов для внедрения ТИМ. Поэтому важно подходить к процессу внедрения с учетом индивидуальных особенностей каждой компании и уделять внимание подготовке или привлечению квалифицированных специалистов», — поясняет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, почему жители ХМАО бросились строить загородные дома. Тогда популярность своих домов у югорчан аналитики СРО объясняли в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.