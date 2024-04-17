17 апреля 2024

В Челябинске нашли хозяина лошади, попавшей под автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Загородный клуб "Белая Лошадь". Кадниково, лошадь, конь, конюшня, стойло
Установлен хозяин лошади, которую сбили на проезжей части 17 апреля Фото:

В Челябинске нашли владельца лошади, которая была сбита автомобилем на перекрестке улиц Университетской набережной и Молодогвардейцев. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГИБДД Челябинска.

«Хозяин лошади установлен. Со стороны водителя автомобиля нарушение правил дорожного движения не установлено», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что владелец лошади наказания не понесет. Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием правонарушения.

Вечером 17 апреля лошадь сбежала от своего хозяина и помчалась по Университетской набережной. На перекрестке с улицей Молодогвардейцев она выскочила на красный свет и была сбита автомобилем «Тойота». Машина получила механические повреждения. Водитель иномарки не пострадал. Момент ДТП попал на видео.

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В Челябинске нашли владельца лошади, которая была сбита автомобилем на перекрестке улиц Университетской набережной и Молодогвардейцев. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГИБДД Челябинска. «Хозяин лошади установлен. Со стороны водителя автомобиля нарушение правил дорожного движения не установлено», — заявили в пресс-службе. В пресс-службе также добавили, что владелец лошади наказания не понесет. Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием правонарушения. Вечером 17 апреля лошадь сбежала от своего хозяина и помчалась по Университетской набережной. На перекрестке с улицей Молодогвардейцев она выскочила на красный свет и была сбита автомобилем «Тойота». Машина получила механические повреждения. Водитель иномарки не пострадал. Момент ДТП попал на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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