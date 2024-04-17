В Челябинске нашли хозяина лошади, попавшей под автомобиль

18 апреля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Установлен хозяин лошади, которую сбили на проезжей части 17 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске нашли владельца лошади, которая была сбита автомобилем на перекрестке улиц Университетской набережной и Молодогвардейцев. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГИБДД Челябинска. «Хозяин лошади установлен. Со стороны водителя автомобиля нарушение правил дорожного движения не установлено», — заявили в пресс-службе. В пресс-службе также добавили, что владелец лошади наказания не понесет. Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием правонарушения. Вечером 17 апреля лошадь сбежала от своего хозяина и помчалась по Университетской набережной. На перекрестке с улицей Молодогвардейцев она выскочила на красный свет и была сбита автомобилем «Тойота». Машина получила механические повреждения. Водитель иномарки не пострадал. Момент ДТП попал на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске нашли владельца лошади, которая была сбита автомобилем на перекрестке улиц Университетской набережной и Молодогвардейцев. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГИБДД Челябинска. «Хозяин лошади установлен. Со стороны водителя автомобиля нарушение правил дорожного движения не установлено», — заявили в пресс-службе. В пресс-службе также добавили, что владелец лошади наказания не понесет. Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием правонарушения. Вечером 17 апреля лошадь сбежала от своего хозяина и помчалась по Университетской набережной. На перекрестке с улицей Молодогвардейцев она выскочила на красный свет и была сбита автомобилем «Тойота». Машина получила механические повреждения. Водитель иномарки не пострадал. Момент ДТП попал на видео.