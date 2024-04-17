В Челябинске нашли хозяина лошади, попавшей под автомобиль

В Челябинске нашли владельца лошади, которая была сбита автомобилем на перекрестке улиц Университетской набережной и Молодогвардейцев. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба ГИБДД Челябинска.
«Хозяин лошади установлен. Со стороны водителя автомобиля нарушение правил дорожного движения не установлено», — заявили в пресс-службе.
В пресс-службе также добавили, что владелец лошади наказания не понесет. Вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием правонарушения.
Вечером 17 апреля лошадь сбежала от своего хозяина и помчалась по Университетской набережной. На перекрестке с улицей Молодогвардейцев она выскочила на красный свет и была сбита автомобилем «Тойота». Машина получила механические повреждения. Водитель иномарки не пострадал. Момент ДТП попал на видео.
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