Задержан подозреваемый в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве

19 апреля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Задержанному подозреваемому в убийстве 21 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Задержан 21-летний мигрант, подозреваемый в убийстве молодого мотоциклиста из-за скандала на парковке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Новость по теме Мигрант зарезал москвича из-за парковки и сбежал: что известно об убийстве «При координирующей роле прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на ул. Краснодарская», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры. Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее, 18 апреля, стало известно, что мигрант по имени Шахин зарезал жителя Москвы 1999 года рождения после того, как тот сделал ему замечание насчет парковки. Позже мужчина скрылся с места преступления. Произошедшее попало на видео. Позже в Следственном комитете РФ выяснили, что подозреваемый в убийстве мигрант живет в России нелегально. Также в Москве были задержаны отец и друг предполагаемого преступника. Сейчас с ними ведут работу следователи. Кроме того, СК изменил квалификацию преступления с «убийства» на «убийство, совершенное группой лиц по мотивам хулиганства». По информации от прокуратуры столицы, были найдены два автомобиля, которые использовал злоумышленник для побега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержан 21-летний мигрант, подозреваемый в убийстве молодого мотоциклиста из-за скандала на парковке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. «При координирующей роле прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на ул. Краснодарская», — говорится в сообщении официального telegram-канала прокуратуры. Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее, 18 апреля, стало известно, что мигрант по имени Шахин зарезал жителя Москвы 1999 года рождения после того, как тот сделал ему замечание насчет парковки. Позже мужчина скрылся с места преступления. Произошедшее попало на видео. Позже в Следственном комитете РФ выяснили, что подозреваемый в убийстве мигрант живет в России нелегально. Также в Москве были задержаны отец и друг предполагаемого преступника. Сейчас с ними ведут работу следователи. Кроме того, СК изменил квалификацию преступления с «убийства» на «убийство, совершенное группой лиц по мотивам хулиганства». По информации от прокуратуры столицы, были найдены два автомобиля, которые использовал злоумышленник для побега.