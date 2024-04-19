Депутаты челябинского заксобрания навели порядок в Саду Победы. Фото

19 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Сад Победы — одно из любимых мест отдыха горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 19 апреля вышли на субботник. Они прибрали территорию Сада Победы в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили в пресс-службе ЗСО. «В 2024 году Законодательное собрание отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы участие депутатов и сотрудников аппарата в весенних субботниках стало доброй традицией. Депутаты всех парламентских фракций и сотрудники аппарата собрали более ста мешков листвы, веток и мусора», — сообщили в пресс-службе. Сад Победы является востребованным и одним из любимым местом отдыха у жителей Тракторозаводского района Челябинска. На его аллеях установлено несколько памятных монументов — монумент морякам, пограничникам и автомобилистам. Здесь также располагается стационарная выставка военной техники. Спикер ЗСО Олег Гербер Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Погода для субботника выдалась солнечной. На фото в цетре депутат Сергей Буяков Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Депутат Анатолий Брагин управляется с граблями Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 19 апреля вышли на субботник. Они прибрали территорию Сада Победы в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили в пресс-службе ЗСО. «В 2024 году Законодательное собрание отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы участие депутатов и сотрудников аппарата в весенних субботниках стало доброй традицией. Депутаты всех парламентских фракций и сотрудники аппарата собрали более ста мешков листвы, веток и мусора», — сообщили в пресс-службе. Сад Победы является востребованным и одним из любимым местом отдыха у жителей Тракторозаводского района Челябинска. На его аллеях установлено несколько памятных монументов — монумент морякам, пограничникам и автомобилистам. Здесь также располагается стационарная выставка военной техники.