Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 19 апреля вышли на субботник. Они прибрали территорию Сада Победы в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили в пресс-службе ЗСО.
«В 2024 году Законодательное собрание отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы участие депутатов и сотрудников аппарата в весенних субботниках стало доброй традицией. Депутаты всех парламентских фракций и сотрудники аппарата собрали более ста мешков листвы, веток и мусора», — сообщили в пресс-службе.
Сад Победы является востребованным и одним из любимым местом отдыха у жителей Тракторозаводского района Челябинска. На его аллеях установлено несколько памятных монументов — монумент морякам, пограничникам и автомобилистам. Здесь также располагается стационарная выставка военной техники.
Спикер ЗСО Олег Гербер
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области
Погода для субботника выдалась солнечной. На фото в цетре депутат Сергей Буяков
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области
Депутат Анатолий Брагин управляется с граблями
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области
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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 19 апреля вышли на субботник. Они прибрали территорию Сада Победы в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили в пресс-службе ЗСО. «В 2024 году Законодательное собрание отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы участие депутатов и сотрудников аппарата в весенних субботниках стало доброй традицией. Депутаты всех парламентских фракций и сотрудники аппарата собрали более ста мешков листвы, веток и мусора», — сообщили в пресс-службе. Сад Победы является востребованным и одним из любимым местом отдыха у жителей Тракторозаводского района Челябинска. На его аллеях установлено несколько памятных монументов — монумент морякам, пограничникам и автомобилистам. Здесь также располагается стационарная выставка военной техники.