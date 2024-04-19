Депутаты челябинского заксобрания навели порядок в Саду Победы. Фото

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Подготовка города к приезду Путина. Челябинск, сад победы
Сад Победы — одно из любимых мест отдыха горожан Фото:

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 19 апреля вышли на субботник. Они прибрали территорию Сада Победы в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В 2024 году Законодательное собрание отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы участие депутатов и сотрудников аппарата в весенних субботниках стало доброй традицией. Депутаты всех парламентских фракций и сотрудники аппарата собрали более ста мешков листвы, веток и мусора», — сообщили в пресс-службе.

Сад Победы является востребованным и одним из любимым местом отдыха у жителей Тракторозаводского района Челябинска. На его аллеях установлено несколько памятных монументов — монумент морякам, пограничникам и автомобилистам. Здесь также располагается стационарная выставка военной техники.

Спикер ЗСО Олег Гербер
Спикер ЗСО Олег Гербер
Фото:
Погода для субботника выдалась солнечной. На фото в цетре депутат Сергей Буяков
Погода для субботника выдалась солнечной. На фото в цетре депутат Сергей Буяков
Фото:
Депутат Анатолий Брагин управляется с граблями
Депутат Анатолий Брагин управляется с граблями
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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 19 апреля вышли на субботник. Они прибрали территорию Сада Победы в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили в пресс-службе ЗСО. «В 2024 году Законодательное собрание отмечает 30-летие со дня образования. За эти годы участие депутатов и сотрудников аппарата в весенних субботниках стало доброй традицией. Депутаты всех парламентских фракций и сотрудники аппарата собрали более ста мешков листвы, веток и мусора», — сообщили в пресс-службе. Сад Победы является востребованным и одним из любимым местом отдыха у жителей Тракторозаводского района Челябинска. На его аллеях установлено несколько памятных монументов — монумент морякам, пограничникам и автомобилистам. Здесь также располагается стационарная выставка военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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