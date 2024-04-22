Сваха из Уфы будет искать женихов и невест в Сургуте

23 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сваха из Уфы будет проводить в Сургуте вечера знакомств Фото: Размик Закарян © URA.RU Сваха из Уфы Резеда Хайрутдинова будет проводить в Сургуте вечера знакомств. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Второй год профессионально занимаюсь сватовством. Регулярно провожу вечера знакомств. И теперь я в Сургуте, а это значит, теперь вечера будут всегда», — заявила сваха в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).



В беседе с корреспондентом URA.RU сваха рассказала, что планирует проводить вечера в формате беседы за столом. Однако пока ей не удалось найти мужчин в Сургуте для подобных мероприятий. Подробностями организации встреч Хайрутдинова делиться не стала.



Ранее URA.RU рассказывало о летчице из сургутской пилотажной группы «Барсы» Дарье Дьяченко, которую позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, но девушку оно не заинтересовало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сваха из Уфы Резеда Хайрутдинова будет проводить в Сургуте вечера знакомств. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Второй год профессионально занимаюсь сватовством. Регулярно провожу вечера знакомств. И теперь я в Сургуте, а это значит, теперь вечера будут всегда», — заявила сваха в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). В беседе с корреспондентом URA.RU сваха рассказала, что планирует проводить вечера в формате беседы за столом. Однако пока ей не удалось найти мужчин в Сургуте для подобных мероприятий. Подробностями организации встреч Хайрутдинова делиться не стала. Ранее URA.RU рассказывало о летчице из сургутской пилотажной группы «Барсы» Дарье Дьяченко, которую позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, но девушку оно не заинтересовало.