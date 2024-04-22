22 апреля 2024

Сваха из Уфы будет искать женихов и невест в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Сваха из Уфы будет проводить в Сургуте вечера знакомств Фото:

Сваха из Уфы Резеда Хайрутдинова будет проводить в Сургуте вечера знакомств. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Второй год профессионально занимаюсь сватовством. Регулярно провожу вечера знакомств. И теперь я в Сургуте, а это значит, теперь вечера будут всегда», — заявила сваха в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

В беседе с корреспондентом URA.RU сваха рассказала, что планирует проводить вечера в формате беседы за столом. Однако пока ей не удалось найти мужчин в Сургуте для подобных мероприятий. Подробностями организации встреч Хайрутдинова делиться не стала.

Ранее URA.RU рассказывало о летчице из сургутской пилотажной группы «Барсы» Дарье Дьяченко, которую позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, но девушку оно не заинтересовало.

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Сваха из Уфы Резеда Хайрутдинова будет проводить в Сургуте вечера знакомств. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Второй год профессионально занимаюсь сватовством. Регулярно провожу вечера знакомств. И теперь я в Сургуте, а это значит, теперь вечера будут всегда», — заявила сваха в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). В беседе с корреспондентом URA.RU сваха рассказала, что планирует проводить вечера в формате беседы за столом. Однако пока ей не удалось найти мужчин в Сургуте для подобных мероприятий. Подробностями организации встреч Хайрутдинова делиться не стала. Ранее URA.RU рассказывало о летчице из сургутской пилотажной группы «Барсы» Дарье Дьяченко, которую позвали на съемки «Давай поженимся». Приглашение на шоу пришло от редактора телепередачи, но девушку оно не заинтересовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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