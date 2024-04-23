В Перми 12-летнего школьника избили одноклассники

23 апреля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Ученик стал объектом травли для своих сверстников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми 12-летний учащийся школы «Мастерград» подвергся травле со стороны своих одноклассников. Ученика избили, а после — облили непонятной жидкостью. «Школьника 15 апреля избили одноклассники, а недавно девочки, с которыми он учится, облили его непонятной жидкостью», — рассказала 59.RU мама ребенка. По словам женщины, одноклассники задирают ее сына «из-за межличностного конфликта». Что послужило причиной межличностного конфликта — пермячка не объяснила. В приемной директора школы «Мастерград» на звонок корреспондента агентства URA.RU никто не ответил. В департаменте образования администрации Перми 59.RU сообщили, что сейчас совместно с администрацией школы по факту прозошедшего проводится проверка. Для выяснения обстоятельств случившегося и урегулирования конфликта в школу приглашены родители учащихся. В марте избиению со стороны одноклассников подвергся учащийся школы в Губахе. Ребенок получил травмы и угодил в хирургическом отделение местной больницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 12-летний учащийся школы «Мастерград» подвергся травле со стороны своих одноклассников. Ученика избили, а после — облили непонятной жидкостью. «Школьника 15 апреля избили одноклассники, а недавно девочки, с которыми он учится, облили его непонятной жидкостью», — рассказала 59.RU мама ребенка. По словам женщины, одноклассники задирают ее сына «из-за межличностного конфликта». Что послужило причиной межличностного конфликта — пермячка не объяснила. В приемной директора школы «Мастерград» на звонок корреспондента агентства URA.RU никто не ответил. В департаменте образования администрации Перми 59.RU сообщили, что сейчас совместно с администрацией школы по факту прозошедшего проводится проверка. Для выяснения обстоятельств случившегося и урегулирования конфликта в школу приглашены родители учащихся. В марте избиению со стороны одноклассников подвергся учащийся школы в Губахе. Ребенок получил травмы и угодил в хирургическом отделение местной больницы.