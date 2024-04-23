В Челябинской области военнослужащий по контракту покончил с собой

В Снежинске (Челябинская область) военнослужащий, проходящий службу по контракту в местной военной части, входящей в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, покончил с собой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Тело военного нашли возле одного из жилых домов на улице Чкаловской в Снежинске утром 22 апреля. Предварительно, характер смерти говорит о суициде», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, военнослужащему на момент смерти был 21 год. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
URA.RU связалось с пресс-службой Уральского округа Росгвардии. Там сообщили, что уточнят информацию.
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