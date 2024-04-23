Свердловские силовики поймали мужчин, захотевших скинуть мусор со стройки в поле. Видео

24 апреля 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Водитель «Газели» намеревался скинуть мусор в лесу (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Сысертском районе Свердловской области силовики поймали несколько грузовых автомобилей, заполненных строительным мусором. Водители намеревались выкинуть его в лесах и полях, устроив нелегальную свалку, рассказал URA.RU читатель. «Сегодня благодаря бдительным жителям поселка Октябрьский были задержаны граждане ближнего зарубежья на „Газели“, полной мусорных пакетов со строительным мусором, который они намеревались выбросить его в лес… Очередные ребята в Сысертском районе. Мы их увидели и попросили задержаться», — сказал собеседник. В осмотре автомобилей участвовали сотрудники Росгвардии. Водитель одной из машин пытался убедить силовиков в том, что автомобиль загружен пищевым мусором, однако внутри пакетов оказались куски досок, пластмасса, пеноблоки и другие стройматериалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысертском районе Свердловской области силовики поймали несколько грузовых автомобилей, заполненных строительным мусором. Водители намеревались выкинуть его в лесах и полях, устроив нелегальную свалку, рассказал URA.RU читатель. «Сегодня благодаря бдительным жителям поселка Октябрьский были задержаны граждане ближнего зарубежья на „Газели“, полной мусорных пакетов со строительным мусором, который они намеревались выбросить его в лес… Очередные ребята в Сысертском районе. Мы их увидели и попросили задержаться», — сказал собеседник. В осмотре автомобилей участвовали сотрудники Росгвардии. Водитель одной из машин пытался убедить силовиков в том, что автомобиль загружен пищевым мусором, однако внутри пакетов оказались куски досок, пластмасса, пеноблоки и другие стройматериалы.