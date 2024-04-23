В Сысертском районе Свердловской области силовики поймали несколько грузовых автомобилей, заполненных строительным мусором. Водители намеревались выкинуть его в лесах и полях, устроив нелегальную свалку, рассказал URA.RU читатель.
«Сегодня благодаря бдительным жителям поселка Октябрьский были задержаны граждане ближнего зарубежья на „Газели“, полной мусорных пакетов со строительным мусором, который они намеревались выбросить его в лес… Очередные ребята в Сысертском районе. Мы их увидели и попросили задержаться», — сказал собеседник.
В осмотре автомобилей участвовали сотрудники Росгвардии. Водитель одной из машин пытался убедить силовиков в том, что автомобиль загружен пищевым мусором, однако внутри пакетов оказались куски досок, пластмасса, пеноблоки и другие стройматериалы.
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