23 апреля 2024

Свердловские силовики поймали мужчин, захотевших скинуть мусор со стройки в поле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос гачи. Пермь, газель, рабочий, рабочие, гача
Водитель «Газели» намеревался скинуть мусор в лесу (архивное фото) Фото:

В Сысертском районе Свердловской области силовики поймали несколько грузовых автомобилей, заполненных строительным мусором. Водители намеревались выкинуть его в лесах и полях, устроив нелегальную свалку, рассказал URA.RU читатель.

«Сегодня благодаря бдительным жителям поселка Октябрьский были задержаны граждане ближнего зарубежья на „Газели“, полной мусорных пакетов со строительным мусором, который они намеревались выбросить его в лес… Очередные ребята в Сысертском районе. Мы их увидели и попросили задержаться», — сказал собеседник.

В осмотре автомобилей участвовали сотрудники Росгвардии. Водитель одной из машин пытался убедить силовиков в том, что автомобиль загружен пищевым мусором, однако внутри пакетов оказались куски досок, пластмасса, пеноблоки и другие стройматериалы.

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В Сысертском районе Свердловской области силовики поймали несколько грузовых автомобилей, заполненных строительным мусором. Водители намеревались выкинуть его в лесах и полях, устроив нелегальную свалку, рассказал URA.RU читатель. «Сегодня благодаря бдительным жителям поселка Октябрьский были задержаны граждане ближнего зарубежья на „Газели“, полной мусорных пакетов со строительным мусором, который они намеревались выбросить его в лес… Очередные ребята в Сысертском районе. Мы их увидели и попросили задержаться», — сказал собеседник. В осмотре автомобилей участвовали сотрудники Росгвардии. Водитель одной из машин пытался убедить силовиков в том, что автомобиль загружен пищевым мусором, однако внутри пакетов оказались куски досок, пластмасса, пеноблоки и другие стройматериалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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