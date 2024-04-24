В Челябинской области выпал снег. Фото

25 апреля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Снег зафиксировали в горах и на севере региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 25 апреля выпал снег. Заснеженные деревья и дороги были замечены в горнозаводской зоне, а также на севере региона. В соцсетях многие вспомнили снежную бурю, которая накрыла регион 10 лет назад — 25 апреля 2014 года. «На Уреньге сегодня было снег. Все деревья улеплены», — указано в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По данным синоптиков, из-за понижения температуры в ряде муниципалитетов Челябинской области зафиксирован гололед. В Кунашаке снег накрыл клумбы с цветущими нарциссами. Ранее метеорологи предупреждали, что в Челябинск и Челябинскую область придут ночные заморозки. В ночь на 25 по всей территории региона дожди перейдут в мокрый снег. На хребте Уренька снегом облепило деревья паблик «Трасса М5 Уфа — Челябинск», vk.com В Кунашаке нарциссы цветут на снегу паблик «Знамя труда Кунашак», vk.com Многие вспомнили снегопад, который произошел ровно 10 лет назад https://vk.com/wall-209525728_50535 паблик «Знамя труда Кунашак», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ночь на 25 апреля выпал снег. Заснеженные деревья и дороги были замечены в горнозаводской зоне, а также на севере региона. В соцсетях многие вспомнили снежную бурю, которая накрыла регион 10 лет назад — 25 апреля 2014 года. «На Уреньге сегодня было снег. Все деревья улеплены», — указано в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По данным синоптиков, из-за понижения температуры в ряде муниципалитетов Челябинской области зафиксирован гололед. В Кунашаке снег накрыл клумбы с цветущими нарциссами. Ранее метеорологи предупреждали, что в Челябинск и Челябинскую область придут ночные заморозки. В ночь на 25 по всей территории региона дожди перейдут в мокрый снег.