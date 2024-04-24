24 апреля 2024

В Челябинской области выпал снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, двор, снегопад, автомобили, парковка
Снег зафиксировали в горах и на севере региона Фото:

В Челябинской области в ночь на 25 апреля выпал снег. Заснеженные деревья и дороги были замечены в горнозаводской зоне, а также на севере региона. В соцсетях многие вспомнили снежную бурю, которая накрыла регион 10 лет назад — 25 апреля 2014 года.

«На Уреньге сегодня было снег. Все деревья улеплены», — указано в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным синоптиков, из-за понижения температуры в ряде муниципалитетов Челябинской области зафиксирован гололед. В Кунашаке снег накрыл клумбы с цветущими нарциссами.

Ранее метеорологи предупреждали, что в Челябинск и Челябинскую область придут ночные заморозки. В ночь на 25 по всей территории региона дожди перейдут в мокрый снег.

На хребте Уренька снегом облепило деревья
На хребте Уренька снегом облепило деревья
В Кунашаке нарциссы цветут на снегу
В Кунашаке нарциссы цветут на снегу
Многие вспомнили снегопад, который произошел ровно 10 лет назад https://vk.com/wall-209525728_50535
Многие вспомнили снегопад, который произошел ровно 10 лет назад https://vk.com/wall-209525728_50535

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В Челябинской области в ночь на 25 апреля выпал снег. Заснеженные деревья и дороги были замечены в горнозаводской зоне, а также на севере региона. В соцсетях многие вспомнили снежную бурю, которая накрыла регион 10 лет назад — 25 апреля 2014 года. «На Уреньге сегодня было снег. Все деревья улеплены», — указано в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По данным синоптиков, из-за понижения температуры в ряде муниципалитетов Челябинской области зафиксирован гололед. В Кунашаке снег накрыл клумбы с цветущими нарциссами. Ранее метеорологи предупреждали, что в Челябинск и Челябинскую область придут ночные заморозки. В ночь на 25 по всей территории региона дожди перейдут в мокрый снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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