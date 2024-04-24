В Челябинской области в ночь на 25 апреля выпал снег. Заснеженные деревья и дороги были замечены в горнозаводской зоне, а также на севере региона. В соцсетях многие вспомнили снежную бурю, которая накрыла регион 10 лет назад — 25 апреля 2014 года.
«На Уреньге сегодня было снег. Все деревья улеплены», — указано в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
По данным синоптиков, из-за понижения температуры в ряде муниципалитетов Челябинской области зафиксирован гололед. В Кунашаке снег накрыл клумбы с цветущими нарциссами.
Ранее метеорологи предупреждали, что в Челябинск и Челябинскую область придут ночные заморозки. В ночь на 25 по всей территории региона дожди перейдут в мокрый снег.
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