Пермячку, которая ушла за червями, забил палкой до смерти пьяный подросток

25 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Подростку предъявили обвинение и заключили под стражу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Яйвы Александра Шелунцова погибла от того, что ее до смерти забил палкой 15-летний подросток. Он находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте. «По данным следствия, в дневное время 20 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве в поселке Яйва, нанес многочисленные удары палкой по голове и телу потерпевшей 2002 года рождения, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении. После этого он пытался скрыться. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. 21-летняя Александра Шелунцова ушла из дома копать червей для рыбалки, по просьбе отца. Через несколько дней ее тело без одежды нашли в канаве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Яйвы Александра Шелунцова погибла от того, что ее до смерти забил палкой 15-летний подросток. Он находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте. «По данным следствия, в дневное время 20 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве в поселке Яйва, нанес многочисленные удары палкой по голове и телу потерпевшей 2002 года рождения, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении. После этого он пытался скрыться. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. 21-летняя Александра Шелунцова ушла из дома копать червей для рыбалки, по просьбе отца. Через несколько дней ее тело без одежды нашли в канаве.