Пермячку, которая ушла за червями, забил палкой до смерти пьяный подросток

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Подростку предъявили обвинение и заключили под стражу Фото:

Жительница Яйвы Александра Шелунцова погибла от того, что ее до смерти забил палкой 15-летний подросток. Он находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте.

«По данным следствия, в дневное время 20 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве в поселке Яйва, нанес многочисленные удары палкой по голове и телу потерпевшей 2002 года рождения, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении. После этого он пытался скрыться.

Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. 21-летняя Александра Шелунцова ушла из дома копать червей для рыбалки, по просьбе отца. Через несколько дней ее тело без одежды нашли в канаве.

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Жительница Яйвы Александра Шелунцова погибла от того, что ее до смерти забил палкой 15-летний подросток. Он находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю на своем сайте. «По данным следствия, в дневное время 20 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в лесном массиве в поселке Яйва, нанес многочисленные удары палкой по голове и телу потерпевшей 2002 года рождения, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении. После этого он пытался скрыться. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. 21-летняя Александра Шелунцова ушла из дома копать червей для рыбалки, по просьбе отца. Через несколько дней ее тело без одежды нашли в канаве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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