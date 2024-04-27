Оскорбивший челябинку таксист-мигрант стал фигурантом уголовного дела

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Несдержанный таксист-мигрант стал фигурантом уголовного дела Фото:

Оскорбивший жительницу Челябинска 50-летний таксист-мигрант стал фигурантом уголовного дела. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, обстоятельствами послужило заключение водителем фиктивных договоров о трудоустройстве.

«Сотрудники управления организовали проверочные мероприятия и установили, что водитель такси заключил несколько десятков фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами. Наличие договоров у иностранцев являлось основанием для их законного пребывания на территории РФ», — заявили в главке.

Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки. Следователи усмотрели признаки организации незаконной миграции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Первоначально таксиста наказали за мелкое хулиганство. В соцсети попало видео, на котором видно, что мужчина нецензурно выражается в адрес пассажирки. Ролик вызвал негодование пользователей. Водитель принес извинения и раскаялся.

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Оскорбивший жительницу Челябинска 50-летний таксист-мигрант стал фигурантом уголовного дела. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, обстоятельствами послужило заключение водителем фиктивных договоров о трудоустройстве. «Сотрудники управления организовали проверочные мероприятия и установили, что водитель такси заключил несколько десятков фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами. Наличие договоров у иностранцев являлось основанием для их законного пребывания на территории РФ», — заявили в главке. Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки. Следователи усмотрели признаки организации незаконной миграции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Первоначально таксиста наказали за мелкое хулиганство. В соцсети попало видео, на котором видно, что мужчина нецензурно выражается в адрес пассажирки. Ролик вызвал негодование пользователей. Водитель принес извинения и раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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