Бастрыкин возмутился, что в Челябинске приезжий таксист оскорбляет русских

04 апреля 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по области доложить о ходе проверки Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий таксистом в Челябинске. Водитель такси неславянской внешности высказал в адрес пассажирки оскорбления по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В соцсетях размещена публикация о том, что в Челябинске водитель такси неславянской внешности высказал в адрес пассажирки оскорбления по признаку принадлежности к национальной группе. Следственными органами СК России по области проводится процессуальная проверка по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сообщает ведомство в telegram-канале «Следком». Во время перевозки пассажирки 2 апреля таксист заявил, что «русские самый безобразный народ, у них ничего святого». После появления скандальных откровений таксиста в соцсетях полиция Челябинска оперативно установила личность мужчины. Им оказался Леонид Д., который недавно переехал в город. После общения с правоохранителями водитель такси записал покаянное видео, в котором «принес свои глубочайшие извинения всему русскому народу», и заверил, что «впредь больше такого не повторится». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий таксистом в Челябинске. Водитель такси неславянской внешности высказал в адрес пассажирки оскорбления по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В соцсетях размещена публикация о том, что в Челябинске водитель такси неславянской внешности высказал в адрес пассажирки оскорбления по признаку принадлежности к национальной группе. Следственными органами СК России по области проводится процессуальная проверка по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сообщает ведомство в telegram-канале «Следком». Во время перевозки пассажирки 2 апреля таксист заявил, что «русские самый безобразный народ, у них ничего святого». После появления скандальных откровений таксиста в соцсетях полиция Челябинска оперативно установила личность мужчины. Им оказался Леонид Д., который недавно переехал в город. После общения с правоохранителями водитель такси записал покаянное видео, в котором «принес свои глубочайшие извинения всему русскому народу», и заверил, что «впредь больше такого не повторится».