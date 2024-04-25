Таксист, оскорбивший челябинку, принес публичные извинения. Видео

25 апреля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Таксист пообещал, что больше такого не повторится Фото: Игорь Пантин © URA.RU Таксист, который оскорбил жительницу Челябинска, принес публичные извинения. Видео URA.RU поделились специалисты ГУ МВД Росси по Челябинской области. «Полицейские установили таксиста, оскорбившего челябинку. 50-летний мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения. Полицейскими продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты законные обоснованные решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции пояснили, что видеозапись с оскорблениями таксистом челябинки была обнаружена в соцсетях. Правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили и доставили в УМВД России по Челябинску 50-летнего водителя. Также в полицию пригласили пассажирку, чтобы выяснить все детали произошедшего. «В настоящее время с доставленным водителем проводится работа по выяснению обстоятельств конфликта. Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области будет дана правовая оценка законности нахождения таксиста на территории РФ», — добавили в пресс-службе областного главка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксист, который оскорбил жительницу Челябинска, принес публичные извинения. Видео URA.RU поделились специалисты ГУ МВД Росси по Челябинской области. «Полицейские установили таксиста, оскорбившего челябинку. 50-летний мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения. Полицейскими продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты законные обоснованные решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции пояснили, что видеозапись с оскорблениями таксистом челябинки была обнаружена в соцсетях. Правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили и доставили в УМВД России по Челябинску 50-летнего водителя. Также в полицию пригласили пассажирку, чтобы выяснить все детали произошедшего. «В настоящее время с доставленным водителем проводится работа по выяснению обстоятельств конфликта. Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области будет дана правовая оценка законности нахождения таксиста на территории РФ», — добавили в пресс-службе областного главка.