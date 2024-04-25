Таксист, оскорбивший челябинку, принес публичные извинения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс, пассажир, таксист
Таксист пообещал, что больше такого не повторится Фото:

Таксист, который оскорбил жительницу Челябинска, принес публичные извинения. Видео URA.RU поделились специалисты ГУ МВД Росси по Челябинской области.

«Полицейские установили таксиста, оскорбившего челябинку. 50-летний мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения. Полицейскими продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты законные обоснованные решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного главка полиции пояснили, что видеозапись с оскорблениями таксистом челябинки была обнаружена в соцсетях. Правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили и доставили в УМВД России по Челябинску 50-летнего водителя. Также в полицию пригласили пассажирку, чтобы выяснить все детали произошедшего.

«В настоящее время с доставленным водителем проводится работа по выяснению обстоятельств конфликта. Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области будет дана правовая оценка законности нахождения таксиста на территории РФ», — добавили в пресс-службе областного главка.

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Таксист, который оскорбил жительницу Челябинска, принес публичные извинения. Видео URA.RU поделились специалисты ГУ МВД Росси по Челябинской области. «Полицейские установили таксиста, оскорбившего челябинку. 50-летний мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения. Полицейскими продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты законные обоснованные решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции пояснили, что видеозапись с оскорблениями таксистом челябинки была обнаружена в соцсетях. Правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили и доставили в УМВД России по Челябинску 50-летнего водителя. Также в полицию пригласили пассажирку, чтобы выяснить все детали произошедшего. «В настоящее время с доставленным водителем проводится работа по выяснению обстоятельств конфликта. Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области будет дана правовая оценка законности нахождения таксиста на территории РФ», — добавили в пресс-службе областного главка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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