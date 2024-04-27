На место прибыла полиция (архивное фото)
Возле клуба Chili в Екатеринбурге произошла массовая драка. Произошедшее на видео снял очевидец.
«В 05:00 утра возле Chili произошла массовая драка. На место прибыла полиция», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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