27 апреля 2024

Возле клуба в центре Екатеринбурга произошла массовая драка. Видео

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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, полиция, мвд россии
На место прибыла полиция (архивное фото) Фото:

Возле клуба Chili в Екатеринбурге произошла массовая драка. Произошедшее на видео снял очевидец.

«В 05:00 утра возле Chili произошла массовая драка. На место прибыла полиция», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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Возле клуба Chili в Екатеринбурге произошла массовая драка. Произошедшее на видео снял очевидец. «В 05:00 утра возле Chili произошла массовая драка. На место прибыла полиция», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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