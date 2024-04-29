BFMTV: Депардье грозит арест по делу о домогательствах

29 апреля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах Фото: Виталий Невар/ТАСС Французского актера Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах. Об этом стало известно в эфире телеканала BFMTV. «Комиссариат полиции в Париже вызвал на допрос французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах», — об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник. По данным канала, артист может быть помещен под стражу. Актера допрашивают в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый эпизод, как утверждается, произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), второй — в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Сам актер отвергает все обвинения. В 2018 году молодая актриса Шарлотта Арнольд обвинила актера в домогательствах: по ее словам это произошло во время частной репетиции у него в квартире. Арнольд отметила, что это признание может стать большим потрясением в ее жизни. В 2023 году в защиту звезды французского кино Жерара Депардье вступились 50 деятелей культуры. Ранее кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование. Спустя четыре года приговор был признан ошибочным, потому его отменили. 67-летнего продюсера обвинили в харасменте такие звезды как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин, Виктория Смирнофф и другие. Обновлено в 12:51: французская полиция заключила под стражу Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство AFP. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французского актера Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах. Об этом стало известно в эфире телеканала BFMTV. «Комиссариат полиции в Париже вызвал на допрос французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах», — об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник. По данным канала, артист может быть помещен под стражу. Актера допрашивают в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый эпизод, как утверждается, произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), второй — в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Сам актер отвергает все обвинения. В 2018 году молодая актриса Шарлотта Арнольд обвинила актера в домогательствах: по ее словам это произошло во время частной репетиции у него в квартире. Арнольд отметила, что это признание может стать большим потрясением в ее жизни. В 2023 году в защиту звезды французского кино Жерара Депардье вступились 50 деятелей культуры. Ранее кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование. Спустя четыре года приговор был признан ошибочным, потому его отменили. 67-летнего продюсера обвинили в харасменте такие звезды как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин, Виктория Смирнофф и другие. Обновлено в 12:51: французская полиция заключила под стражу Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство AFP.