Актриса публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. «Жертва великого российского актера»

20 декабря 2021 в 01:09 Размер текста - 17 +

Молодая актриса сериала «Расследование Френки Дрейк» публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании Фото: Tom Lee/Flickr Стало известно имя актрисы, обвинившей Жерара Депардье в изнасиловании — ее зовут Шарлотта Арнольд. Артистка прервала долгое молчание, написав пост на личной странице в Twitter. «Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать», — написала Арнольд — звезда сериала «Расследование Френки Дрейк» — в соцсети. Она сообщила, что стала «жертвой великого российского актера» три года назад — в августе 2018 года. «Молчание хоронит меня заживо», — призналась 25-летняя девушка. Арнольд отметила, что это признание может стать большим потрясением в ее жизни. Она добавила, что не получает от этого ничего, кроме надежды на восстановление ее целостности. Актер Жерар Депардье все отрицает. Его адвокаты заявили, что будут бороться за честное имя артиста. Молодая актриса обвинила актера в изнасиловании еще в 2018 году. Она сообщила, что это произошло во время частной репетиции у него в квартире. Через год следователи прекратили разбираться в этом деле, однако в 2020 году оно было возобновлено. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стало известно имя актрисы, обвинившей Жерара Депардье в изнасиловании — ее зовут Шарлотта Арнольд. Артистка прервала долгое молчание, написав пост на личной странице в Twitter. «Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать», — написала Арнольд — звезда сериала «Расследование Френки Дрейк» — в соцсети. Она сообщила, что стала «жертвой великого российского актера» три года назад — в августе 2018 года. «Молчание хоронит меня заживо», — призналась 25-летняя девушка. Арнольд отметила, что это признание может стать большим потрясением в ее жизни. Она добавила, что не получает от этого ничего, кроме надежды на восстановление ее целостности. Актер Жерар Депардье все отрицает. Его адвокаты заявили, что будут бороться за честное имя артиста. Молодая актриса обвинила актера в изнасиловании еще в 2018 году. Она сообщила, что это произошло во время частной репетиции у него в квартире. Через год следователи прекратили разбираться в этом деле, однако в 2020 году оно было возобновлено.