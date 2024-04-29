Захарова ответила на слова Блинкена о готовности США к переговорам с РФ

Захарова: Россия подтверждала готовность к переговорам по Украине

30 апреля 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Захарова напомнила, что США запретили Зеленскому проводить переговоры с Россией Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия еще в 2022 году подтверждала готовность к конструктивному диалогу с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о желании Вашингтона провести переговоры с Москвой для окончания конфликта на Украине. «Россия продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности и их закрепление в виде резолюции СБ ООН. Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году», — написала Захарова в своем telegram-канале. По словам Блинкена, Штаты надеются на переговоры с РФ по окончанию конфликта на Украине в соответствии с уставом ООН. В ответ Захарова напомнила, что именно США запретили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому проводить переговоры с российской стороной. Она сделал акцент на том, что именно союзники США, будучи членами Нормандского формата, проигнорировали международное решение Украинского кризиса. Блинкен склоняет Россию к «позорному миру», поскольку в тех условиях, что предлагает американский дипломат, речь может идти только об этом. Главное условие в адрес России выдвинуто: Москва должна продемонстрировать «готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами Устава ООН». Условие, выдвинутое американским дипломатом, поддерживает исключительно украинскую точку зрения на этот вопрос, а интересы России не учитываются вообще, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия еще в 2022 году подтверждала готовность к конструктивному диалогу с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о желании Вашингтона провести переговоры с Москвой для окончания конфликта на Украине. «Россия продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности и их закрепление в виде резолюции СБ ООН. Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году», — написала Захарова в своем telegram-канале. По словам Блинкена, Штаты надеются на переговоры с РФ по окончанию конфликта на Украине в соответствии с уставом ООН. В ответ Захарова напомнила, что именно США запретили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому проводить переговоры с российской стороной. Она сделал акцент на том, что именно союзники США, будучи членами Нормандского формата, проигнорировали международное решение Украинского кризиса. Блинкен склоняет Россию к «позорному миру», поскольку в тех условиях, что предлагает американский дипломат, речь может идти только об этом. Главное условие в адрес России выдвинуто: Москва должна продемонстрировать «готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами Устава ООН». Условие, выдвинутое американским дипломатом, поддерживает исключительно украинскую точку зрения на этот вопрос, а интересы России не учитываются вообще, пишет «Царьград».