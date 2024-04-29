Россия еще в 2022 году подтверждала готовность к конструктивному диалогу с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о желании Вашингтона провести переговоры с Москвой для окончания конфликта на Украине.
«Россия продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности и их закрепление в виде резолюции СБ ООН. Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году», —
По словам Блинкена, Штаты надеются на переговоры с РФ по окончанию конфликта на Украине в соответствии с уставом ООН. В ответ Захарова напомнила, что именно США запретили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому проводить переговоры с российской стороной. Она сделал акцент на том, что именно союзники США, будучи членами Нормандского формата, проигнорировали международное решение Украинского кризиса.
Блинкен склоняет Россию к «позорному миру», поскольку в тех условиях, что предлагает американский дипломат, речь может идти только об этом. Главное условие в адрес России выдвинуто: Москва должна продемонстрировать «готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами Устава ООН». Условие, выдвинутое американским дипломатом, поддерживает исключительно украинскую точку зрения на этот вопрос, а интересы России не учитываются вообще, пишет «Царьград».
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