Офтальмолог раскрыла, как бороться с усталостью глаз и сохранить зрение

Врач Крестьянинова: гимнастика для глаз поможет восстановить зрение

30 апреля 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Серьезные заболевания глаз можно вылечить при помощи операции, сказала офтальмолог Крестьянинова Фото: Илья Московец © URA.RU Гимнастика для глаз может помочь восстановить зрение. Кроме того, упражнения снимают напряжение и не дают глазам устать. Об этом сообщила офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. «Восстановление зрения возможно в некоторых случаях, особенно если проблемы со зрением вызваны усталостью глаз. Однако, если речь идет о серьезных заболеваниях глаз, таких как катаракта, глаукома, дегенерация сетчатки и другие, то восстановление зрения может потребовать медицинского вмешательства», — слова Крестьяниновой передают РИА Новости. По словам офтальмолога, стоит заниматься гимнастикой для глаз, чтобы снять напряжение, расслабить «фокусировочную мышцу», а также избежать «усталости» глаз и головной боли. К тому же улучшить зрение может пища, богатая витаминами и антиоксидантами. Кроме того, для улучшения зрения и его восстановления можно использовать очки или контактные линзы. Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша объяснила, с какого возраста люди начинают хуже видеть. Она уточнила, что изменения эластичности хрусталика глаза наступают примерно в 35 лет. Более заметны к 40-45 годам. Врач лазерный хирург Светлана Миргородская рассказывал, что из-за постоянной зрительной работы на близком расстоянии, неправильного использования линз, вирусных патологий может возникнуть ощущения песка в глазах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гимнастика для глаз может помочь восстановить зрение. Кроме того, упражнения снимают напряжение и не дают глазам устать. Об этом сообщила офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. «Восстановление зрения возможно в некоторых случаях, особенно если проблемы со зрением вызваны усталостью глаз. Однако, если речь идет о серьезных заболеваниях глаз, таких как катаракта, глаукома, дегенерация сетчатки и другие, то восстановление зрения может потребовать медицинского вмешательства», — слова Крестьяниновой передают РИА Новости. По словам офтальмолога, стоит заниматься гимнастикой для глаз, чтобы снять напряжение, расслабить «фокусировочную мышцу», а также избежать «усталости» глаз и головной боли. К тому же улучшить зрение может пища, богатая витаминами и антиоксидантами. Кроме того, для улучшения зрения и его восстановления можно использовать очки или контактные линзы. Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша объяснила, с какого возраста люди начинают хуже видеть. Она уточнила, что изменения эластичности хрусталика глаза наступают примерно в 35 лет. Более заметны к 40-45 годам. Врач лазерный хирург Светлана Миргородская рассказывал, что из-за постоянной зрительной работы на близком расстоянии, неправильного использования линз, вирусных патологий может возникнуть ощущения песка в глазах.