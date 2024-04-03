Офтальмолог объяснила, в каком возрасте начинает падать зрение

Офтальмолог Боша: снижение зрения начинается в 35 лет

04 апреля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Зрение начинает ухудшаться уже в 35 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Изменения эластичности хрусталика глаза, которые приводят к ухудшению зрения вблизи и сохранении его вдали, начинаются примерно в 35 лет, а заметными становятся к 40-45 годам. Об этом рассказала офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша.



«Есть две категории людей, наиболее подверженные этому состоянию. Во-первых, это пациенты со „скрытой“ дальнозоркостью от +2.0 диоптрии и выше. До начала развития изменений в хрусталике они компенсируют свою дальнозоркость благодаря аккомодационным способностям хрусталика и хорошо видят без очков и вдали, и вблизи. Поэтому они могут даже не подозревать об этой особенности строения своих глаз», — рассказала Боша Газете.ru .



Также она отметила, что это могут быть люди со «скрытой» близорукостью. Скорее всего они не пользовались корректирующими очками или пользовались очками с неполной коррекцией. Из-за этого у хрусталика не было привычки к аккомодации, так как при близорукости для обеспечения четкого зрения вблизи хрусталику нет необходимости работать и сокращаться в полную силу.



Врач лазерный хирург Светлана Миргородская ранее рассказывала из-за чего может возникать ощущения песка в глазах. Такое может происходить из-за постоянной зрительной работы на близком расстоянии, неправильного использования линз, вирусных патологий, а также могут быть следствием побочного эффекта от приема медикаментов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменения эластичности хрусталика глаза, которые приводят к ухудшению зрения вблизи и сохранении его вдали, начинаются примерно в 35 лет, а заметными становятся к 40-45 годам. Об этом рассказала офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша. «Есть две категории людей, наиболее подверженные этому состоянию. Во-первых, это пациенты со „скрытой“ дальнозоркостью от +2.0 диоптрии и выше. До начала развития изменений в хрусталике они компенсируют свою дальнозоркость благодаря аккомодационным способностям хрусталика и хорошо видят без очков и вдали, и вблизи. Поэтому они могут даже не подозревать об этой особенности строения своих глаз», — рассказала Боша Газете.ru. Также она отметила, что это могут быть люди со «скрытой» близорукостью. Скорее всего они не пользовались корректирующими очками или пользовались очками с неполной коррекцией. Из-за этого у хрусталика не было привычки к аккомодации, так как при близорукости для обеспечения четкого зрения вблизи хрусталику нет необходимости работать и сокращаться в полную силу. Врач лазерный хирург Светлана Миргородская ранее рассказывала из-за чего может возникать ощущения песка в глазах. Такое может происходить из-за постоянной зрительной работы на близком расстоянии, неправильного использования линз, вирусных патологий, а также могут быть следствием побочного эффекта от приема медикаментов.