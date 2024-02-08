Офтальмолог объяснила, почему появляется ощущение песка в глазах

Офтальмолог Миргородская: песок в глазах может быть побочным эффектом лекарств

Синдром песка в глазах часто возникает из-за неправильного использования контактных линз Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ощущение песка в глазах может появляться из-за постоянной зрительной работы на близком расстоянии, неправильного использования линз, вирусных патологий, а также могут быть следствием побочного эффекта от приема медикаментов. Об этом рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.

«Он может быть связан с изменением состава слезы, <…> воспалительном поражении желез, отвечающих за слезопродукцию, нарушением рефлекса моргания при постоянной зрительной работе на близком расстоянии», — поделилась Миргородская в беседе с изданием « Газета.Ru ». Она добавила, что такой синдром часто возникает из-за неправильного использования контактных линз, а также вследствие вирусных и аллергических патологий, которые сопровождаются покраснением глаз, зудом и другими симптомами.

По словам специалиста, неприятные ощущения могут возникать из-за неполного закрытия век во время сна или в послеоперационном периоде. Кроме того, они могут быть следствием побочных действий медикаментов, поэтому необходимо при возникновении песка в глазах необходимо обратиться к офтальмологу, заключила Миргородская.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ирина Лещенко рассказала, что читать следует лежа на спине, чтобы не испортить зрение. При этом голова должна быть достаточно высоко приподнята и свет должен падать сверху, а книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров.