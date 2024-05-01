01 мая 2024

В Перми умерла председатель районного суда в отставке

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Тамара Морозова 35 лет назад ушла в отставку Фото:

В Перми скончалась председатель Мотовилихинского районного суда в отставке Тамара Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«29 апреля 2024 года ушла из жизни председатель Мотовилихинского районного суда города Перми в отставке Морозова Тамара Никитична. Коллектив Мотовилихинского районного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Никитичны в связи с ее уходом из жизни», — сказано в сообщении.

Тамара Морозова родилась в 1934 году. В 1956 получила диплом юридического факультета Пермского государственного университета. Затем начала работать в Пермской коллегии адвокатов. В 1968 году стала народным судьей Мотовилихинского районного суда. С 1984 по 1989 год Тамара Морозова была его председателем, а затем ушла в отставку.

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В Перми скончалась председатель Мотовилихинского районного суда в отставке Тамара Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «29 апреля 2024 года ушла из жизни председатель Мотовилихинского районного суда города Перми в отставке Морозова Тамара Никитична. Коллектив Мотовилихинского районного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Никитичны в связи с ее уходом из жизни», — сказано в сообщении. Тамара Морозова родилась в 1934 году. В 1956 получила диплом юридического факультета Пермского государственного университета. Затем начала работать в Пермской коллегии адвокатов. В 1968 году стала народным судьей Мотовилихинского районного суда. С 1984 по 1989 год Тамара Морозова была его председателем, а затем ушла в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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