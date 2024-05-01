В Перми умерла председатель районного суда в отставке

В Перми скончалась председатель Мотовилихинского районного суда в отставке Тамара Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«29 апреля 2024 года ушла из жизни председатель Мотовилихинского районного суда города Перми в отставке Морозова Тамара Никитична. Коллектив Мотовилихинского районного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Никитичны в связи с ее уходом из жизни», — сказано в сообщении.
Тамара Морозова родилась в 1934 году. В 1956 получила диплом юридического факультета Пермского государственного университета. Затем начала работать в Пермской коллегии адвокатов. В 1968 году стала народным судьей Мотовилихинского районного суда. С 1984 по 1989 год Тамара Морозова была его председателем, а затем ушла в отставку.
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В Перми скончалась председатель Мотовилихинского районного суда в отставке Тамара Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «29 апреля 2024 года ушла из жизни председатель Мотовилихинского районного суда города Перми в отставке Морозова Тамара Никитична. Коллектив Мотовилихинского районного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Никитичны в связи с ее уходом из жизни», — сказано в сообщении. Тамара Морозова родилась в 1934 году. В 1956 получила диплом юридического факультета Пермского государственного университета. Затем начала работать в Пермской коллегии адвокатов. В 1968 году стала народным судьей Мотовилихинского районного суда. С 1984 по 1989 год Тамара Морозова была его председателем, а затем ушла в отставку.