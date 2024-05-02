Пострадавшим при теракте в «Крокусе» будут помогать до 2026 года

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Поддержка пострадавших от теракта в «Крокусе» продлится до 31 марта 2026 года Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Программа поддержки пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» будет продолжена до конца марта 2026 года. Об этом было объявлено в пресс-службе Российского Красного Креста.

«Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от потребностей пострадавших и суммы собранных средств.

В рамках программы поддержки было собрано более 1,6 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь 82 семьям пострадавших. Российский Красный Крест продолжает работу над оказанием необходимой помощи и поддержки всем, кто пострадал от трагедии, заключили в публикации.

Ранее генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров сообщил, что компания организовала сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта. Он отметил, что Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда «Открытый мир», который находится в периметре «Газпром-Медиа Холдинга».

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Программа поддержки пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» будет продолжена до конца марта 2026 года. Об этом было объявлено в пресс-службе Российского Красного Креста. «Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от потребностей пострадавших и суммы собранных средств. В рамках программы поддержки было собрано более 1,6 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь 82 семьям пострадавших. Российский Красный Крест продолжает работу над оказанием необходимой помощи и поддержки всем, кто пострадал от трагедии, заключили в публикации. Ранее генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров сообщил, что компания организовала сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта. Он отметил, что Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда «Открытый мир», который находится в периметре «Газпром-Медиа Холдинга».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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