Пострадавшим при теракте в «Крокусе» будут помогать до 2026 года

02 мая 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Поддержка пострадавших от теракта в «Крокусе» продлится до 31 марта 2026 года Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Программа поддержки пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» будет продолжена до конца марта 2026 года. Об этом было объявлено в пресс-службе Российского Красного Креста. «Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от потребностей пострадавших и суммы собранных средств. В рамках программы поддержки было собрано более 1,6 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь 82 семьям пострадавших. Российский Красный Крест продолжает работу над оказанием необходимой помощи и поддержки всем, кто пострадал от трагедии, заключили в публикации. Ранее генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров сообщил, что компания организовала сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта. Он отметил, что Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда «Открытый мир», который находится в периметре «Газпром-Медиа Холдинга». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Программа поддержки пострадавших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» будет продолжена до конца марта 2026 года. Об этом было объявлено в пресс-службе Российского Красного Креста. «Программа комплексной поддержки будет действовать до 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале. Отмечается, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от потребностей пострадавших и суммы собранных средств. В рамках программы поддержки было собрано более 1,6 миллиарда рублей, что позволило оказать помощь 82 семьям пострадавших. Российский Красный Крест продолжает работу над оказанием необходимой помощи и поддержки всем, кто пострадал от трагедии, заключили в публикации. Ранее генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров сообщил, что компания организовала сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте, произошедшем 22 марта. Он отметил, что Средства аккумулируются на счете благотворительного фонда «Открытый мир», который находится в периметре «Газпром-Медиа Холдинга».