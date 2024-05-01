01 мая 2024

В ХМАО спасли от замерзания рыбаков, застрявших на реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Городском пруду. Екатеринбург, проход по льду запрещен, опасно для жизни, весна
Два рыбака из ХМАО застряли, спускаясь по реке Вах на лодке Фото:

Спасатели ХМАО помогли двум рыбакам, которые застряли на реке Вах в Нижневартовском районе. Они спускались по водоему на резиновой лодке и замерзли.

«Поисковая группа выезжала в район моста через реку Вах на автодорогу Нижневартовск — Стрежевой. По сообщению, двое мужчин находились на берегу реки Вах, замерзли, спускались на резиновой лодке по реке, просили эвакуацию», — сообщила пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

Мужчин эвакуировали до автомобиля. Медики оказали замерзшим рыбакам первую помощь.

Ранее URA.RU писало, что спасатели «Центроспаса-Югории» за зимний период 2023 года спасли от замерзания 107 человек. Югорчане попадали в беду из-за плохой погоды, сильных ветров и снегопадов.

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Спасатели ХМАО помогли двум рыбакам, которые застряли на реке Вах в Нижневартовском районе. Они спускались по водоему на резиновой лодке и замерзли. «Поисковая группа выезжала в район моста через реку Вах на автодорогу Нижневартовск — Стрежевой. По сообщению, двое мужчин находились на берегу реки Вах, замерзли, спускались на резиновой лодке по реке, просили эвакуацию», — сообщила пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Мужчин эвакуировали до автомобиля. Медики оказали замерзшим рыбакам первую помощь. Ранее URA.RU писало, что спасатели «Центроспаса-Югории» за зимний период 2023 года спасли от замерзания 107 человек. Югорчане попадали в беду из-за плохой погоды, сильных ветров и снегопадов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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