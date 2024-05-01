В ХМАО спасли от замерзания рыбаков, застрявших на реке

02 мая 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Два рыбака из ХМАО застряли, спускаясь по реке Вах на лодке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели ХМАО помогли двум рыбакам, которые застряли на реке Вах в Нижневартовском районе. Они спускались по водоему на резиновой лодке и замерзли. «Поисковая группа выезжала в район моста через реку Вах на автодорогу Нижневартовск — Стрежевой. По сообщению, двое мужчин находились на берегу реки Вах, замерзли, спускались на резиновой лодке по реке, просили эвакуацию», — сообщила пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Мужчин эвакуировали до автомобиля. Медики оказали замерзшим рыбакам первую помощь. Ранее URA.RU писало, что спасатели «Центроспаса-Югории» за зимний период 2023 года спасли от замерзания 107 человек. Югорчане попадали в беду из-за плохой погоды, сильных ветров и снегопадов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели ХМАО помогли двум рыбакам, которые застряли на реке Вах в Нижневартовском районе. Они спускались по водоему на резиновой лодке и замерзли. «Поисковая группа выезжала в район моста через реку Вах на автодорогу Нижневартовск — Стрежевой. По сообщению, двое мужчин находились на берегу реки Вах, замерзли, спускались на резиновой лодке по реке, просили эвакуацию», — сообщила пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Мужчин эвакуировали до автомобиля. Медики оказали замерзшим рыбакам первую помощь. Ранее URA.RU писало, что спасатели «Центроспаса-Югории» за зимний период 2023 года спасли от замерзания 107 человек. Югорчане попадали в беду из-за плохой погоды, сильных ветров и снегопадов.