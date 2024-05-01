Сенатор Муратов отправил два КамАЗа стройматериалов пострадавшим от наводнения. Фото

02 мая 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов отправил «груз помощи» пострадавшим от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предоставил помощь пострадавшим от наводнения. Он отправил два грузовика со строительными материалами. Об этом политик сообщил у себя в telegram-канале. «Я встретился с пострадавшими от паводка жителями Звериноголовского округа и обещал помочь им с приобретением стройматериалов. Сегодня я выполнил свое обещание, отправив два КамАЗа с необходимыми материалами», — поделился Муратов. Как сообщил сенатор, этот жест направлен на помощь многодетной семье и пожилым женщинам, которые столкнулись с трудностями при восстановлении своих домов после наводнения. Грузовики доставили нуждающимся жителям округа доски, кирпичи, гипсокартон и металл. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Сумму они смогут потратить на покупку нового дома либо его строительства в неподтопляемой зоне. Курганцы получили стройматериалы от сенатора Сергея Муратова telegram-канал «Сенатор Сергей Муратов» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предоставил помощь пострадавшим от наводнения. Он отправил два грузовика со строительными материалами. Об этом политик сообщил у себя в telegram-канале. «Я встретился с пострадавшими от паводка жителями Звериноголовского округа и обещал помочь им с приобретением стройматериалов. Сегодня я выполнил свое обещание, отправив два КамАЗа с необходимыми материалами», — поделился Муратов. Как сообщил сенатор, этот жест направлен на помощь многодетной семье и пожилым женщинам, которые столкнулись с трудностями при восстановлении своих домов после наводнения. Грузовики доставили нуждающимся жителям округа доски, кирпичи, гипсокартон и металл. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Сумму они смогут потратить на покупку нового дома либо его строительства в неподтопляемой зоне.