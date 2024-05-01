01 мая 2024

Сенатор Муратов отправил два КамАЗа стройматериалов пострадавшим от наводнения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов отправил «груз помощи» пострадавшим от паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предоставил помощь пострадавшим от наводнения. Он отправил два грузовика со строительными материалами. Об этом политик сообщил у себя в telegram-канале.

«Я встретился с пострадавшими от паводка жителями Звериноголовского округа и обещал помочь им с приобретением стройматериалов. Сегодня я выполнил свое обещание, отправив два КамАЗа с необходимыми материалами», — поделился Муратов.

Как сообщил сенатор, этот жест направлен на помощь многодетной семье и пожилым женщинам, которые столкнулись с трудностями при восстановлении своих домов после наводнения. Грузовики доставили нуждающимся жителям округа доски, кирпичи, гипсокартон и металл.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Сумму они смогут потратить на покупку нового дома либо его строительства в неподтопляемой зоне.

Курганцы получили стройматериалы от сенатора Сергея Муратова
Курганцы получили стройматериалы от сенатора Сергея Муратова
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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов предоставил помощь пострадавшим от наводнения. Он отправил два грузовика со строительными материалами. Об этом политик сообщил у себя в telegram-канале. «Я встретился с пострадавшими от паводка жителями Звериноголовского округа и обещал помочь им с приобретением стройматериалов. Сегодня я выполнил свое обещание, отправив два КамАЗа с необходимыми материалами», — поделился Муратов. Как сообщил сенатор, этот жест направлен на помощь многодетной семье и пожилым женщинам, которые столкнулись с трудностями при восстановлении своих домов после наводнения. Грузовики доставили нуждающимся жителям округа доски, кирпичи, гипсокартон и металл. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Сумму они смогут потратить на покупку нового дома либо его строительства в неподтопляемой зоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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