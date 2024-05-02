Бастрыкин требует доклад о нарушении жилищных прав свердловчанина

02 мая 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав екатеринбуржца, который из-за проживания в аварийном доме не может забрать сына-инвалида к себе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителя Свердловской области… В Екатеринбурге местный житель проживает в аварийном доме и из-за опасной обстановки не может забрать сына-инвалида к себе», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас инвалид живет у родственников в благоустроенном жилье. Также в ведомстве сообщают, что в 2024 году мужчине предложили переехать в новую квартиру, однако она не соответствовала требованиям для проживания маломобильных граждан. СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Все обстоятельства устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав екатеринбуржца, который из-за проживания в аварийном доме не может забрать сына-инвалида к себе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителя Свердловской области… В Екатеринбурге местный житель проживает в аварийном доме и из-за опасной обстановки не может забрать сына-инвалида к себе», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас инвалид живет у родственников в благоустроенном жилье. Также в ведомстве сообщают, что в 2024 году мужчине предложили переехать в новую квартиру, однако она не соответствовала требованиям для проживания маломобильных граждан. СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Все обстоятельства устанавливаются.