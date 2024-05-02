Бастрыкин требует доклад о нарушении жилищных прав свердловчанина

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав екатеринбуржца, который из-за проживания в аварийном доме не может забрать сына-инвалида к себе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителя Свердловской области… В Екатеринбурге местный житель проживает в аварийном доме и из-за опасной обстановки не может забрать сына-инвалида к себе», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сейчас инвалид живет у родственников в благоустроенном жилье. Также в ведомстве сообщают, что в 2024 году мужчине предложили переехать в новую квартиру, однако она не соответствовала требованиям для проживания маломобильных граждан.
СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Все обстоятельства устанавливаются.
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