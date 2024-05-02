02 мая 2024

Бастрыкин требует доклад о нарушении жилищных прав свердловчанина

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Глава СК РФ, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав екатеринбуржца, который из-за проживания в аварийном доме не может забрать сына-инвалида к себе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителя Свердловской области… В Екатеринбурге местный житель проживает в аварийном доме и из-за опасной обстановки не может забрать сына-инвалида к себе», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас инвалид живет у родственников в благоустроенном жилье. Также в ведомстве сообщают, что в 2024 году мужчине предложили переехать в новую квартиру, однако она не соответствовала требованиям для проживания маломобильных граждан.

СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Все обстоятельства устанавливаются.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о нарушении прав екатеринбуржца, который из-за проживания в аварийном доме не может забрать сына-инвалида к себе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителя Свердловской области… В Екатеринбурге местный житель проживает в аварийном доме и из-за опасной обстановки не может забрать сына-инвалида к себе», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале ведомства. Отмечается, что сейчас инвалид живет у родственников в благоустроенном жилье. Также в ведомстве сообщают, что в 2024 году мужчине предложили переехать в новую квартиру, однако она не соответствовала требованиям для проживания маломобильных граждан. СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Все обстоятельства устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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