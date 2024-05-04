В Перми заблудившийся автобус снес торговый киоск

05 мая 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

В Перми автобус перепутал маршруты и врезался в киоск (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Городской автобус №77 врезался в торговый киоск на остановке «Микрорайон Юбилейный» в Перми. Однако транспорт не должен был оказаться в этом месте, так как следует по другому маршруту. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе краевого МВД России. «В Перми утром 5 мая на ул. Старцева в направлении ул. Холмогорской двигался автобус „Лотос“ под управлением водителя 1969 года рождения. При повороте направо он не справился с управлением и допустил наезд на торговый киоск», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на представителей полиции. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, отметили представители МВД. По данным издания, маршрутный автобус №77 должен был двигаться по другим улицам в Перми, никто не ожидал его встретить на Старцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Городской автобус №77 врезался в торговый киоск на остановке «Микрорайон Юбилейный» в Перми. Однако транспорт не должен был оказаться в этом месте, так как следует по другому маршруту. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе краевого МВД России. «В Перми утром 5 мая на ул. Старцева в направлении ул. Холмогорской двигался автобус „Лотос“ под управлением водителя 1969 года рождения. При повороте направо он не справился с управлением и допустил наезд на торговый киоск», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на представителей полиции. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, отметили представители МВД. По данным издания, маршрутный автобус №77 должен был двигаться по другим улицам в Перми, никто не ожидал его встретить на Старцева.