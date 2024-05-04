04 мая 2024
03 мая 2024

В Перми заблудившийся автобус снес торговый киоск

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, пешеход, дтп, знак аварийной остановки
В Перми автобус перепутал маршруты и врезался в киоск (архивное фото) Фото:

Городской автобус №77 врезался в торговый киоск на остановке «Микрорайон Юбилейный» в Перми. Однако транспорт не должен был оказаться в этом месте, так как следует по другому маршруту. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе краевого МВД России.

«В Перми утром 5 мая на ул. Старцева в направлении ул. Холмогорской двигался автобус „Лотос“ под управлением водителя 1969 года рождения. При повороте направо он не справился с управлением и допустил наезд на торговый киоск», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на представителей полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, отметили представители МВД. По данным издания, маршрутный автобус №77 должен был двигаться по другим улицам в Перми, никто не ожидал его встретить на Старцева.

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Городской автобус №77 врезался в торговый киоск на остановке «Микрорайон Юбилейный» в Перми. Однако транспорт не должен был оказаться в этом месте, так как следует по другому маршруту. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе краевого МВД России. «В Перми утром 5 мая на ул. Старцева в направлении ул. Холмогорской двигался автобус „Лотос“ под управлением водителя 1969 года рождения. При повороте направо он не справился с управлением и допустил наезд на торговый киоск», — передает «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на представителей полиции. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, отметили представители МВД. По данным издания, маршрутный автобус №77 должен был двигаться по другим улицам в Перми, никто не ожидал его встретить на Старцева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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