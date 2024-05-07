Консьерж рассказала, как начался пожар в многоэтажке, с которой сорвался екатеринбуржец. Видео

Екатеринбуржцы, попавшие в пожар в многоэтажке, были заблокированы

07 мая 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Жильцы высотки не могли выбраться из горящей квартиры через дверь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Екатеринбуржцы, оказавшиеся в горящей многоэтажке на Союзной, 2, были заблокированы. Они стучали в дверь квартиры в ответ на стуки очевидцев, рассказала корреспонденту URA.RU консьерж. «Я в квартире не была, а так вызвали спасателей и полицию. Стучали им, а они не открывали, но они оттуда тоже стучали. Почему открыть не смогли, мы не знаем. Через пять минут дым повалил и сигнализация сработала», — сказала собеседница. Пожар случился на 21 этаже. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Он погиб. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. На место пожара прибыли пять машин МЧС, но из-за припаркованного автомобиля техника не смогла сразу пробраться к дому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы, оказавшиеся в горящей многоэтажке на Союзной, 2, были заблокированы. Они стучали в дверь квартиры в ответ на стуки очевидцев, рассказала корреспонденту URA.RU консьерж. «Я в квартире не была, а так вызвали спасателей и полицию. Стучали им, а они не открывали, но они оттуда тоже стучали. Почему открыть не смогли, мы не знаем. Через пять минут дым повалил и сигнализация сработала», — сказала собеседница. Пожар случился на 21 этаже. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Он погиб. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. На место пожара прибыли пять машин МЧС, но из-за припаркованного автомобиля техника не смогла сразу пробраться к дому.