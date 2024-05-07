Екатеринбуржцы, оказавшиеся в горящей многоэтажке на Союзной, 2, были заблокированы. Они стучали в дверь квартиры в ответ на стуки очевидцев, рассказала корреспонденту URA.RU консьерж.
«Я в квартире не была, а так вызвали спасателей и полицию. Стучали им, а они не открывали, но они оттуда тоже стучали. Почему открыть не смогли, мы не знаем. Через пять минут дым повалил и сигнализация сработала», — сказала собеседница.
Пожар случился на 21 этаже. Жильцы вынуждены были вылезать из окон, чтобы спастись от огня. Один из них не смог выдержать и сорвался. Он погиб. Момент падения очевидцы запечатлели на видео. На место пожара прибыли пять машин МЧС, но из-за припаркованного автомобиля техника не смогла сразу пробраться к дому.
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