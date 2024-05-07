В Свердловском районе Перми на полигоне, куда зимой вывозили снег, осталась свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Николай Гилев. Народный избранник 6 мая выехал на полигон вместе с сотрудниками районной администрации и общественниками. Гилев признался, что увиденное заставило его ужаснуться.
«6 мая состоялась выездная комиссия по обследованию земельного участка по улице Бригадирская, 19 с участием администрации Свердловского района, представителя ТОС „Владимирский“, представителей департамента земельных отношений администрации Перми. Комиссией выявлены нарушения в действиях арендатора земельного участка ООО „Кардинал“, будет составлен акт [обследования]. Данный участок земли находится в ужасном состоянии», — написал Гилев.
Депутат также заверил, что он, а также районные власти и общественники «на этом не остановятся». Гилев намерен поднять вопрос о проведении собрания с заместителями мэра Перми, чтобы решить вопрос о том, кто понесет ответственность за ущерб, причиненный экологии.
В 2021 году компания «Кардинал» также угодила в скандал с вывозом снега. Подрядчик вместо того, чтобы складировать его на полигоне, сбрасывал его в лог речки Егошихи. В администрации Свердловского района выявили нарушение и предостерегли юрлицо от подобных действий в дальнейшем.
Подрядчик оставил после себя на полигоне кучи грязи и мусора
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В Свердловском районе Перми на полигоне, куда зимой вывозили снег, осталась свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Николай Гилев. Народный избранник 6 мая выехал на полигон вместе с сотрудниками районной администрации и общественниками. Гилев признался, что увиденное заставило его ужаснуться. «6 мая состоялась выездная комиссия по обследованию земельного участка по улице Бригадирская, 19 с участием администрации Свердловского района, представителя ТОС „Владимирский“, представителей департамента земельных отношений администрации Перми. Комиссией выявлены нарушения в действиях арендатора земельного участка ООО „Кардинал“, будет составлен акт [обследования]. Данный участок земли находится в ужасном состоянии», — написал Гилев. Депутат также заверил, что он, а также районные власти и общественники «на этом не остановятся». Гилев намерен поднять вопрос о проведении собрания с заместителями мэра Перми, чтобы решить вопрос о том, кто понесет ответственность за ущерб, причиненный экологии. В 2021 году компания «Кардинал» также угодила в скандал с вывозом снега. Подрядчик вместо того, чтобы складировать его на полигоне, сбрасывал его в лог речки Егошихи. В администрации Свердловского района выявили нарушение и предостерегли юрлицо от подобных действий в дальнейшем.