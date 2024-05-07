Пермский депутат ужаснулся, увидев свалку на полигоне, куда свозили снег. Фото, видео

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Снег вывозился на полигон в Свердловском районе Фото:

В Свердловском районе Перми на полигоне, куда зимой вывозили снег, осталась свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Николай Гилев. Народный избранник 6 мая выехал на полигон вместе с сотрудниками районной администрации и общественниками. Гилев признался, что увиденное заставило его ужаснуться.

«6 мая состоялась выездная комиссия по обследованию земельного участка по улице Бригадирская, 19 с участием администрации Свердловского района, представителя ТОС „Владимирский“, представителей департамента земельных отношений администрации Перми. Комиссией выявлены нарушения в действиях арендатора земельного участка ООО „Кардинал“, будет составлен акт [обследования]. Данный участок земли находится в ужасном состоянии», — написал Гилев.

Депутат также заверил, что он, а также районные власти и общественники «на этом не остановятся». Гилев намерен поднять вопрос о проведении собрания с заместителями мэра Перми, чтобы решить вопрос о том, кто понесет ответственность за ущерб, причиненный экологии.

В 2021 году компания «Кардинал» также угодила в скандал с вывозом снега. Подрядчик вместо того, чтобы складировать его на полигоне, сбрасывал его в лог речки Егошихи. В администрации Свердловского района выявили нарушение и предостерегли юрлицо от подобных действий в дальнейшем.

Подрядчик оставил после себя на полигоне кучи грязи и мусора
Подрядчик оставил после себя на полигоне кучи грязи и мусора
По словам депутата, власти должны решить, кто будет нести ответственность за причиненный экологии района ущерб
По словам депутата, власти должны решить, кто будет нести ответственность за причиненный экологии района ущерб

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В Свердловском районе Перми на полигоне, куда зимой вывозили снег, осталась свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Николай Гилев. Народный избранник 6 мая выехал на полигон вместе с сотрудниками районной администрации и общественниками. Гилев признался, что увиденное заставило его ужаснуться. «6 мая состоялась выездная комиссия по обследованию земельного участка по улице Бригадирская, 19 с участием администрации Свердловского района, представителя ТОС „Владимирский“, представителей департамента земельных отношений администрации Перми. Комиссией выявлены нарушения в действиях арендатора земельного участка ООО „Кардинал“, будет составлен акт [обследования]. Данный участок земли находится в ужасном состоянии», — написал Гилев. Депутат также заверил, что он, а также районные власти и общественники «на этом не остановятся». Гилев намерен поднять вопрос о проведении собрания с заместителями мэра Перми, чтобы решить вопрос о том, кто понесет ответственность за ущерб, причиненный экологии. В 2021 году компания «Кардинал» также угодила в скандал с вывозом снега. Подрядчик вместо того, чтобы складировать его на полигоне, сбрасывал его в лог речки Егошихи. В администрации Свердловского района выявили нарушение и предостерегли юрлицо от подобных действий в дальнейшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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