Снег вывозился на полигон в Свердловском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловском районе Перми на полигоне, куда зимой вывозили снег, осталась свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Николай Гилев. Народный избранник 6 мая выехал на полигон вместе с сотрудниками районной администрации и общественниками. Гилев признался, что увиденное заставило его ужаснуться.

«6 мая состоялась выездная комиссия по обследованию земельного участка по улице Бригадирская, 19 с участием администрации Свердловского района, представителя ТОС „Владимирский“, представителей департамента земельных отношений администрации Перми. Комиссией выявлены нарушения в действиях арендатора земельного участка ООО „Кардинал“, будет составлен акт [обследования]. Данный участок земли находится в ужасном состоянии», — написал Гилев.

Депутат также заверил, что он, а также районные власти и общественники «на этом не остановятся». Гилев намерен поднять вопрос о проведении собрания с заместителями мэра Перми, чтобы решить вопрос о том, кто понесет ответственность за ущерб, причиненный экологии.

В 2021 году компания «Кардинал» также угодила в скандал с вывозом снега. Подрядчик вместо того, чтобы складировать его на полигоне, сбрасывал его в лог речки Егошихи. В администрации Свердловского района выявили нарушение и предостерегли юрлицо от подобных действий в дальнейшем.

Подрядчик оставил после себя на полигоне кучи грязи и мусора Николай Гилев, «ВКонтакте»

По словам депутата, власти должны решить, кто будет нести ответственность за причиненный экологии района ущерб Николай Гилев, «ВКонтакте»