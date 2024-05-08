«Гулявшего» по карнизу екатеринбуржца задержала полиция. Видео

08 мая 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Соседи жаловались, что посетители этой квартиры часто устраивали беспорядки Фото: Илья Московец © URA.RU В районе Екатеринбурга Солнечном задержали местного жителя, который около двух часов провел на карнизе на пятом этаже дома по адресу Чемпионов, 3. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. На видео видно, как мужчину в наручниках из дома выводит полиция. После задержания его посадили в машину скорой помощи. По словам очевидцев, когда мужчина сидел на подоконнике его затащили обратно в квартиру. Также в чате района Солнечный жители писали, что в этой квартире часто происходят драки и поножовщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Екатеринбурга Солнечном задержали местного жителя, который около двух часов провел на карнизе на пятом этаже дома по адресу Чемпионов, 3. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. На видео видно, как мужчину в наручниках из дома выводит полиция. После задержания его посадили в машину скорой помощи. По словам очевидцев, когда мужчина сидел на подоконнике его затащили обратно в квартиру. Также в чате района Солнечный жители писали, что в этой квартире часто происходят драки и поножовщина.