Экс-губернатор Пермского края Решетников останется в Минэкономразвития

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников может остаться в должности министра экономического развития России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
«Министр экономического развития Максим Решетников останется на этом посту в составе нового правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России», — говорится в сообщении. Уточняется, что кандидатуру Решетникова должны будут еще утвердить депутаты Госдумы.
Ранее стало известно, что предыдущий состав правительства РФ сложил полномочия после инаугурации президента Владимира Путина. Процесс формирования нового кабмина начался 10 мая, когда Госдума рассмотрела на должность премьер-министра Михаила Мишустина. После этого депутаты рассмотрят кандидатуры других министров.
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Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников может остаться в должности министра экономического развития России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. «Министр экономического развития Максим Решетников останется на этом посту в составе нового правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России», — говорится в сообщении. Уточняется, что кандидатуру Решетникова должны будут еще утвердить депутаты Госдумы. Ранее стало известно, что предыдущий состав правительства РФ сложил полномочия после инаугурации президента Владимира Путина. Процесс формирования нового кабмина начался 10 мая, когда Госдума рассмотрела на должность премьер-министра Михаила Мишустина. После этого депутаты рассмотрят кандидатуры других министров.