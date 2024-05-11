11 мая 2024

ММА-шоу в Екатеринбурге закончилось судейским скандалом

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RCC 19 в КРК «Уралец». Екатеринбург , нагибин тимур, ялымов денис
Бой считается несостоявшимся Фото:

На турнире по смешанным единоборствам RCC 19 разгорелся судейский скандал из-за боя Тимура Нагибина и Андрея Ялымова, в котором победу раздельным решением судей одержал Нагибин. Судейский комитет Федерации кикбоксинга России пересмотрел результаты поединка и отдал победу Ялымову, сообщили в пресс-службе промоушена.

«Судейский комитет Федерации кикбоксинга России профессионального направления во главе с Эдгаром Сааряном пересмотрел поединок между Тимуром Нагибиным и Андреем Ялымовым. Независимая судейская коллегия единогласным решением присудила победу Андрею Ялымову», — сказано в посте в telegram-канале RCC:MMA & Boxing.

Тем не менее, согласно регламенту RCC, итоги боя официально изменить невозможно, поэтому он признан несостоявшимся. Боковые судьи поединка будут отстранены от работы в лиге RCC, что подчеркивает серьезность ситуации и намерение организаторов бороться с ошибками.

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На турнире по смешанным единоборствам RCC 19 разгорелся судейский скандал из-за боя Тимура Нагибина и Андрея Ялымова, в котором победу раздельным решением судей одержал Нагибин. Судейский комитет Федерации кикбоксинга России пересмотрел результаты поединка и отдал победу Ялымову, сообщили в пресс-службе промоушена. «Судейский комитет Федерации кикбоксинга России профессионального направления во главе с Эдгаром Сааряном пересмотрел поединок между Тимуром Нагибиным и Андреем Ялымовым. Независимая судейская коллегия единогласным решением присудила победу Андрею Ялымову», — сказано в посте в telegram-канале RCC:MMA & Boxing. Тем не менее, согласно регламенту RCC, итоги боя официально изменить невозможно, поэтому он признан несостоявшимся. Боковые судьи поединка будут отстранены от работы в лиге RCC, что подчеркивает серьезность ситуации и намерение организаторов бороться с ошибками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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