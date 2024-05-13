Алексей Текслер назвал прошедшую спартакиаду праздником спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 мая наградил своих заместителей Вадима Евдокимова, Станислава Мошарова и главу Златоуста Максима Пекарского. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер отметил заслуги в организации спартакиады по зимним видам спорта.

«Областных наград за успешную организацию и проведение спартакиады были удостоены заместители губернатора Евдокимов, Мошаров и глава Златоуста Пекарский. В Челябинске 13 мая чествовали победителей и призеров, их тренеров и организаторов соревнований», — отметили в пресс-службе Текслера.

Губернатор выразил уверенность в том, что каждая медаль спартакиады символизирует годы упорных тренировок и веру в собственные силы. Он также подчеркнул, что регион занял седьмое место по стране, завоевав 23 медали, что подтверждает статус области как одного из лидеров спорта в России.

«Это был грандиозный праздник спорта, который посетили 150 тысяч южноуральцев. По сути, соревнования стали аналогом олимпийского турнира. Уровень спортсменов и накал эмоций в соревнованиях были высочайшими», — заявил Текслер.

Медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, почетные грамоты и благодарности губернатора получили 10 спортсменов и 12 тренеров. Особую благодарность Текслер выразил Екатерине Алдошкиной. Спортсменка завоевала призовые места сразу в пяти дисциплинах.

Мероприятие прошло в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Местом проведения стали пять городов региона. В Златоусте прошли соревнования по биатлону. К началу мероприятия власти достроили биатлонный комплекс, которым занимались четыре губернатора. Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева удивил размах мероприятия, проведенного в Златоусте. В сезоне 2025 года в городе ожидают проведения финала Кубка России по биатлону.

Алексей Текслер наградил областными наградами участников, тренеров и организаторов спартакиады пресс-служба губернатора Челябинской области Фото:

Наград удостоились вице-губернаторы Вадим Евдокимов, Станислав Мошаров и глава Златоуста Максим Пекарский пресс-служба губернатора Челябинской области Фото:

Награжденные получили медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени пресс-служба губернатора Челябинской области Фото:

Всего 13 мая были награждены 10 спортсменов и 12 тренеров пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: