Челябинский губернатор Текслер наградил двух заместителей и мэра Златоуста. Фото

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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер назвал прошедшую спартакиаду праздником спорта Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 мая наградил своих заместителей Вадима Евдокимова, Станислава Мошарова и главу Златоуста Максима Пекарского. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер отметил заслуги в организации спартакиады по зимним видам спорта.

«Областных наград за успешную организацию и проведение спартакиады были удостоены заместители губернатора Евдокимов, Мошаров и глава Златоуста Пекарский. В Челябинске 13 мая чествовали победителей и призеров, их тренеров и организаторов соревнований», — отметили в пресс-службе Текслера.

Губернатор выразил уверенность в том, что каждая медаль спартакиады символизирует годы упорных тренировок и веру в собственные силы. Он также подчеркнул, что регион занял седьмое место по стране, завоевав 23 медали, что подтверждает статус области как одного из лидеров спорта в России.

«Это был грандиозный праздник спорта, который посетили 150 тысяч южноуральцев. По сути, соревнования стали аналогом олимпийского турнира. Уровень спортсменов и накал эмоций в соревнованиях были высочайшими», — заявил Текслер.

Медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, почетные грамоты и благодарности губернатора получили 10 спортсменов и 12 тренеров. Особую благодарность Текслер выразил Екатерине Алдошкиной. Спортсменка завоевала призовые места сразу в пяти дисциплинах.

Мероприятие прошло в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Местом проведения стали пять городов региона. В Златоусте прошли соревнования по биатлону. К началу мероприятия власти достроили биатлонный комплекс, которым занимались четыре губернатора. Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева удивил размах мероприятия, проведенного в Златоусте. В сезоне 2025 года в городе ожидают проведения финала Кубка России по биатлону.

Алексей Текслер наградил областными наградами участников, тренеров и организаторов спартакиады
Алексей Текслер наградил областными наградами участников, тренеров и организаторов спартакиады
Фото:
Наград удостоились вице-губернаторы Вадим Евдокимов, Станислав Мошаров и глава Златоуста Максим Пекарский
Наград удостоились вице-губернаторы Вадим Евдокимов, Станислав Мошаров и глава Златоуста Максим Пекарский
Фото:
Награжденные получили медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени
Награжденные получили медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени
Фото:
Всего 13 мая были награждены 10 спортсменов и 12 тренеров
Всего 13 мая были награждены 10 спортсменов и 12 тренеров
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 мая наградил своих заместителей Вадима Евдокимова, Станислава Мошарова и главу Златоуста Максима Пекарского. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Текслер отметил заслуги в организации спартакиады по зимним видам спорта. «Областных наград за успешную организацию и проведение спартакиады были удостоены заместители губернатора Евдокимов, Мошаров и глава Златоуста Пекарский. В Челябинске 13 мая чествовали победителей и призеров, их тренеров и организаторов соревнований», — отметили в пресс-службе Текслера. Губернатор выразил уверенность в том, что каждая медаль спартакиады символизирует годы упорных тренировок и веру в собственные силы. Он также подчеркнул, что регион занял седьмое место по стране, завоевав 23 медали, что подтверждает статус области как одного из лидеров спорта в России. «Это был грандиозный праздник спорта, который посетили 150 тысяч южноуральцев. По сути, соревнования стали аналогом олимпийского турнира. Уровень спортсменов и накал эмоций в соревнованиях были высочайшими», — заявил Текслер. Медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, почетные грамоты и благодарности губернатора получили 10 спортсменов и 12 тренеров. Особую благодарность Текслер выразил Екатерине Алдошкиной. Спортсменка завоевала призовые места сразу в пяти дисциплинах. Мероприятие прошло в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Местом проведения стали пять городов региона. В Златоусте прошли соревнования по биатлону. К началу мероприятия власти достроили биатлонный комплекс, которым занимались четыре губернатора. Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева удивил размах мероприятия, проведенного в Златоусте. В сезоне 2025 года в городе ожидают проведения финала Кубка России по биатлону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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