В Копейске проведут массовую велосипедную гонку

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Велопробег по случаю Дня флага РФ. Екатеринбург, акция, спорт, велосипедист
Велогонка в Копейске пройдет как для детей, так и для взрослых Фото:

В Копейске Челябинской области 1 июня в парке Победы пройдет велосипедная гонка. В заезде смогут принять участие дети на беговелах, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«III Всероссийская массовая велосипедная гонка состоится 1 июня в Парке Победы в Копейске. Для самых юных участников запланирован велопробег на беговелах», — сообщили в пресс-службе.

Участники велогонки, которые займут почетные места, получат медали и дипломы министерства спорта РФ. Церемония награждения пройдет в день заезда.

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В Копейске Челябинской области 1 июня в парке Победы пройдет велосипедная гонка. В заезде смогут принять участие дети на беговелах, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «III Всероссийская массовая велосипедная гонка состоится 1 июня в Парке Победы в Копейске. Для самых юных участников запланирован велопробег на беговелах», — сообщили в пресс-службе. Участники велогонки, которые займут почетные места, получат медали и дипломы министерства спорта РФ. Церемония награждения пройдет в день заезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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