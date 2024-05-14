В Копейске проведут массовую велосипедную гонку

Велогонка в Копейске пройдет как для детей, так и для взрослых
В Копейске Челябинской области 1 июня в парке Победы пройдет велосипедная гонка. В заезде смогут принять участие дети на беговелах, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«III Всероссийская массовая велосипедная гонка состоится 1 июня в Парке Победы в Копейске. Для самых юных участников запланирован велопробег на беговелах», — сообщили в пресс-службе.
Участники велогонки, которые займут почетные места, получат медали и дипломы министерства спорта РФ. Церемония награждения пройдет в день заезда.
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