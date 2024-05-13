Холодная весна в ХМАО сказалась на числе пациентов травмцентра в майские праздники

В праздники в травмцентр Сургута доставили 123 человека

За праздники в больницу госпитализировано 37 детей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В окружную травматологическую больницу за праздники доставлено 123 человека, что почти на 60 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом URA.RU сообщили в медучреждении.

«С 1 по 12 мая госпитализировано 123 человека, в том числе 37 детей. В прошлом году за тот же период в стационар попало 180 человек, в том числе 55 детей. Сокращение травматизма с отменой массовых мероприятий не связываем, скорей всего, это из-за холодной весны», — сообщили в больнице.

Чаще всего люди обращались с бытовыми травмами — 98 человек. Во время падения на улице пострадали 16. Амбулаторно в майские праздники лечение в травматологии проходили почти 1200 человек. Из них 611 — это дети. «После ДТП в этом году госпитализированы 4 человека, в том числе ребенок. Противоправная травма — 5, в том числе ребенок», — сообщили в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило жителей ХМАО об ухудшении погоды на майские праздники. На выходные в округе было ветрено и мела метель.